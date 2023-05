Un perro de la raza Pitbull ya registró dos ataques a diferentes personas en los últimos 8 meses en el barrio de Vila Loreto ubicado en el municipio de Bahía Blanca. La ultima victima contó la traumática experiencia.

"Iba caminando por la calle y salió un perro corriendo de la casa, justo pasaba con mi mamá y nos vio a nosotros y nos atacó. Primero me mordió el brazo, me tiró al piso, después me agarró el estómago, me quiso morder la cara, no pudo porque le puse el brazo al medio, vino un hombre y le puso un palo en la cara", explicó Fermín Jaeggi de 19 años a la radio LU2.

Sobre las heridas sufridas afirmó que "Me molesta el abdomen al doblarme, atarme los cordones hoy fue horrible. Tengo dos semanas de reposo, con antibióticos por la herida en el brazo y la herida del abdomen en un mes estará cicatrizada".

"El perro no tendría que estar ahí, ya mordió a gente antes, por lo menos llevárselo de ahí. O al menos ponerle un bozal", reclamó.

El caso anterior se remonta a septiembre del 2022 cuando un hombre de 74 años sufrió lesiones en su mano y brazo izquierdos a causa del ataque del perro.