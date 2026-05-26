La medida de fuerza fue definida luego de la cuarta Marcha Federal Universitaria, que volvió a golpear al Gobierno de Milei en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la reapertura de paritarias y mejoras salariales.

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En este sentido, los docentes realizarán protestas y jornadas de visibilización este martes y miércoles, y desde el jueves llevarán adelante un paro por 72 horas.

"El Gobierno tiene que dejar de poner excusas y aplicar la Ley de Financiamiento Universitario", dijo Ricardo Mozzi de FAGDUT, quien advirtió que "cada día que pasa sin resolverse esta problemática hay más docentes que, por estos salarios indignos, migran al sector privado y más estudiantes que, por no tener becas, dejan la facultad".

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