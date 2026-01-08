Un emprendimiento de cabañas desmontables frente al mar en la Unidad Turística Fiscal Punta Canteras II sumó genera una fuerte controversia. A las críticas de vecinos, ambientalistas y usuarios de redes sociales, se agregó el malestar del gobierno bonaerense, que advirtió que no existe ninguna presentación formal ante la Autoridad del Agua de la provincia, un requisito clave para este tipo de desarrollos costeros.

Ads

“No hay ninguna presentación ni de la firma concesionaria ni de la parcela ante la Autoridad del Agua para este emprendimiento, lo cual ya marca una grave irregularidad”, aseguró un alto funcionario de la gestión de Axel Kicillof al ser consultado por el medio La Capital. Se trata del complejo ubicado a metros del mar, donde ya se levantaron 12 cabañas modulares y otras 10 habitaciones tipo hoteleras.

Desde el Ejecutivo provincial indicaron que, se avanzará con inspecciones. “Para este tipo de emprendimientos siempre interviene la Autoridad del Agua. En este caso no hubo ninguna presentación, por lo que se realizarán las inspecciones correspondientes y, de detectarse anomalías, se aplicarán las sanciones previstas”, señaló una fuente oficial.

Ads

El proyecto actual poco tiene que ver con la iniciativa original presentada por la empresa Eve Inversiones y Proyectos SA cuando obtuvo la concesión del predio. En aquel entonces, se había proyectado la construcción de un amplio salón, pero con el paso del tiempo la idea mutó hasta convertirse en lo que hoy es, en los hechos, un pequeño complejo hotelero. La concesión rige hasta 2031, con posibilidad de una prórroga de cinco años, y la firma ya había sido multada en el pasado por realizar actividades comerciales sin habilitación.

Aunque las estructuras, ubicadas a un nivel más bajo que la Avenida de los Trabajadores, cerca de Waikiki, pasan relativamente desapercibidas para quienes transitan la zona, el rechazo social creció con fuerza. Tras difundirse la noticia de su inminente habilitación, cientos de usuarios expresaron su enojo en redes sociales.

Ads

“No les alcanza con llenar las playas de carpas, ahora plantaron esos gigantes y arruinaron un espacio que muchos disfrutábamos”, escribió una usuaria. Otros recordaron que en ese lugar existía una bajada pública y una parada de colectivos que ya no están, y denunciaron una nueva privatización de la costa. También hubo cuestionamientos por el impacto ambiental, especialmente por el manejo de desagües cloacales y la falta de estudios confiables.

El plan de obras presentado por los responsables del proyecto contempla una inversión de 675 millones de pesos, un plazo de ejecución de 24 meses y finalización prevista para noviembre de 2026. Sin embargo, según distintas fuentes, la comercialización de los hospedajes podría comenzar en las próximas semanas.

“En cualquier momento van a cobrar por mirar el mar”, resumió con ironía uno de los lectores.