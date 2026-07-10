El Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó la prisión domiciliaria para Mirta Alarcón, condenada por liderar una organización dedicada a la venta de drogas en Bahía Blanca. La resolución ratificó la decisión del exjuez de Ejecución Penal Onildo Stemphelet, quien había otorgado inicialmente el beneficio.

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El fallo volvió a poner en discusión una resolución que había sido cuestionada por el Ministerio Público Fiscal, que había planteado reparos por la gravedad de la condena y por tratarse de una persona señalada como la jefa de una estructura narco. Según informó La Brújula 24, Casación consideró que el caso debía analizarse con perspectiva de género, teniendo en cuenta las condiciones personales, familiares y los informes incorporados al expediente.

Alarcón había sido condenada a 11 años de prisión por el Tribunal en lo Criminal N°1 de Bahía Blanca, en una causa en la que también fueron sancionadas otras personas vinculadas a la organización. La investigación determinó que la banda operaba en sectores de Spurr y Villa Serra, donde utilizaba distintos domicilios para la comercialización de cocaína y marihuana.

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🚨 LA CONDENARON A 11 AÑOS POR LIDERAR UNA BANDA NARCO, Y LE DIERON DOMICILIARIA PARA CUIDAR A LOS HIJOS

- Mirta Alarcón amenazaba con matar a los testigos y usaba a los hijos como soldaditos.

- La Casación la mandó a la casa. Fue en Bahía Blanca. pic.twitter.com/6VcFS3OSLt — Vía Szeta (@mauroszeta) July 8, 2026

De acuerdo con la acusación, la estructura utilizaba a menores de edad para realizar entregas de droga y Alarcón habría ejercido amenazas contra testigos del expediente. Esos elementos fueron parte de los argumentos utilizados para cuestionar el otorgamiento del beneficio.

La resolución de Casación sostuvo que la decisión original de Stemphelet no había sido arbitraria y que existían fundamentos para disponer una modalidad alternativa de cumplimiento de pena. El tribunal aclaró que la domiciliaria no implica modificar la condena ni reducir la sanción impuesta.

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Uno de los puntos centrales del fallo estuvo vinculado a la calificación del delito. Casación entendió que, aunque se trata de una causa por narcotráfico, la figura por la que Alarcón fue condenada no corresponde a un delito violento en sentido estricto, un aspecto que había sido utilizado para cuestionar la procedencia del beneficio.

La investigación, impulsada por la UFIJ N°19, incorporó testimonios de vecinos, mensajes extraídos de teléfonos celulares y otros elementos que permitieron reconstruir el funcionamiento de la organización entre 2020 y 2021.

Con la resolución judicial, la causa suma un nuevo capítulo y vuelve a instalar el debate sobre cómo deben ponderarse la gravedad de los delitos vinculados al narcotráfico, las condiciones personales de una mujer condenada y la aplicación de la perspectiva de género en las decisiones de ejecución penal.

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La condena contra Alarcón continúa vigente. La modificación alcanza únicamente la modalidad de cumplimiento de la pena, que quedará sujeta a los controles establecidos por la Justicia, como la permanencia en el domicilio autorizado y la supervisión correspondiente.