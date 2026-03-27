Un proyecto presentado por concejales de La Libertad Avanza abrió el debate en Bahía Blanca al proponer la desregulación del servicio de transporte de pasajeros, que incluye taxis, remises y plataformas digitales como Uber.

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La iniciativa fue impulsada por los ediles Felipe Ferrandez y Franca Grippo, quienes plantean derogar varias ordenanzas vigentes y transformar el sistema actual en un esquema de libre competencia.

Entre los cambios más relevantes, el proyecto establece que la actividad dejará de ser considerada un servicio público, lo que habilitaría tarifas libres sin intervención del Estado, salvo en situaciones de emergencia. Además, elimina los cupos máximos de vehículos y la exigencia de legajos, permitiendo que cualquier persona pueda prestar el servicio sin limitaciones cuantitativas.

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Otro punto central es la eliminación del carnet profesional como requisito obligatorio. En su lugar, solo se exigirá contar con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día y el seguro obligatorio.

La propuesta también limita el rol del Estado municipal, que quedaría circunscripto a garantizar condiciones básicas de seguridad vial y convivencia en el tránsito. En ese sentido, el texto aclara que el Municipio no podrá imponer, por vía reglamentaria, requisitos como licencias, habilitaciones, registros obligatorios o cupos que restrinjan la actividad.

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Además, se contempla la creación de un registro de prestadores de carácter voluntario, a diferencia del esquema actual donde la inscripción es obligatoria.

Desde el espacio libertario sostienen que el objetivo es simplificar el régimen normativo vigente y eliminar trabas que, según argumentan, dificultan el acceso a la actividad sin aportar mejoras sustanciales en la seguridad de los usuarios.

Sin embargo, el proyecto enfrenta un escenario adverso en el Concejo Deliberante. El propio Felipe Ferrandez reconoció que no cuentan con los votos necesarios para su aprobación. “No los vamos a conseguir porque lamentablemente en el Concejo Deliberante hay más gente kuka y de izquierda que liberales”, expresó en declaraciones al diario La Nueva.