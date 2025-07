En una polémica reunión con vecinos y miembros de la sociedad de fomento de la localidad de Vicente Casares, los desarrolladores del emprendimiento Cañuelas Polo Club & Farms confirmaron la deforestación casi total del Monte de la Virgen, una franja arbolada de aproximadamente 30 hectáreas, de valor histórico y religioso, para convertirla en un loteo residencial.

El argumento presentado por los empresarios señala un informe del paisajista Carlos Thays, identificó a la arboleda como de “bajo valor forestal”. Según la empresa, la tala sería selectiva, con el propósito de abrir espacio para urbanización.

Como compensación, anunciaron la creación de una plazoleta en el límite del casco urbano de Vicente Casares, donde se emplazará una nueva ermita diseñada por el Arq. Carlos Moreno. Además, se proyecta la construcción de un boulevard que conectará la capilla “Nuestra Señora del Rosario” con los portones de la estancia San Martín.

Sin embargo, los vecinos no están de acuerdo. El Monte de la Virgen, creado en 1866 por Vicente Lorenzo Casares, contiene un sendero centenario que convergía en una ermita construida por trabajadores de La Martona. Su ubicación histórica lo convierte en un bien protegido por ordenanza municipal (Ordenanza 2237/06). Vecinos resaltan su papel como pulmón ecológico y refugio de fauna: “El valor de eso no es por algún árbol en particular sino por el conjunto”, de acuerdo al medio infocañuelas.com.

Los vecinos dejaron en claro que su preocupación principal no es estética, sino la pérdida de un espacio verde centenario y de importancia comunitaria.