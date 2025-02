Un nuevo episodio de violencia en el transporte público quedó registrado en las últimas horas en la Línea Roca. Un hombre fue golpeado por agentes de seguridad tras, supuestamente, haber saltado el molinete sin pagar el boleto del tren. El hecho fue filmado por testigos y generó un fuerte debate en redes sociales.

El video, publicado por el canal Lomas Conectado, muestra el momento de la agresión en la estación Constitución y la reacción de los agentes. "No filmés", se escucha decir a uno de ellos mientras ocurría el ataque.

Las imágenes no tardaron en viralizarse y provocaron opiniones divididas entre quienes justificaron la violencia como una respuesta a la evasión del pago y quienes repudiaron el accionar de los agentes.

"Está perfecto... hay que pagar el boleto", comentó un usuario identificado como fernan.efe. En la misma línea, lionelzeta escribió: "No se salta. Se paga. Fin". Otros comentarios reforzaron la idea de que el pago es una obligación de todos los pasajeros. "No entiendo por qué defienden a alguien que no está pagando su boleto cuando hay millones de personas que sí lo hacen. Hoy es un boleto nomás y mañana quién sabe", opinó facu_97_.

Sin embargo, también hubo quienes criticaron el uso de la violencia como método de control. "Cuántos desclasados en los comentarios jajajajaj", comentó francallejeros73. En tanto, rafasinnombre expresó: "Cuánto nabo retrógrado que atrasa la convivencia a partir del respeto".