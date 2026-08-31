Una alerta alimentaria emitida por el Gobierno bonaerense generó polémica en la localidad de Henderson por un producto de la marca Caserito, elaborado por la empresa de chacinados SAUBLAS S.A. La advertencia oficial alcanza específicamente a una picada comercializada como libre de gluten y provocó una respuesta pública por parte de la fábrica.

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Según informó el medio presentenoticias.com, la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA), dependiente del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, publicó el 14 de agosto una advertencia sobre una “Picada, lomo - jamón - bondiola - chorizo - queso ‘SIN T.A.C.C.’”.

El organismo calificó al producto como “falsamente rotulado” y recomendó a los consumidores que lo tengan en su poder que no lo consuman.

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Qué cuestionó la Provincia

De acuerdo con la información oficial, SAUBLAS S.A. posee la habilitación provincial 119-5 CAT “A”, pero no cuenta con autorización para elaborar, fraccionar o comercializar alimentos libres de gluten.

A su vez, la DIPA señaló que la picada mencionada no posee los registros sanitarios correspondientes, por lo que no puede garantizarse la inocuidad del producto.

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Ante esta situación, el organismo solicitó a los comercios que interrumpan la comercialización del alimento y recomendó a quienes ya lo hayan adquirido que eviten consumirlo.

La respuesta de la fábrica de Henderson

A través de un comunicado difundido en las últimas horas, desde SAUBLAS S.A. cuestionaron la manera en que se difundió la información y consideraron “maliciosa” la utilización del concepto de alerta.

“El Ministerio de Desarrollo Agrario nos impide vender el producto PICADAS por no estar inscripto en los registros del DIPA y otros organismos”, explicaron desde la firma.

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Al mismo tiempo, remarcaron que la situación alcanza únicamente a ese producto y aseguraron que el resto de los alimentos elaborados por la empresa se encuentran habilitados y cuentan con sus respectivos números de registro.

“Infórmense bien, sobre todo por las fuentes de trabajo”

Desde la fábrica también hicieron referencia a los trámites que deben realizar las empresas del sector para obtener las habilitaciones correspondientes.

Según explicaron, contar con una habilitación provincial implica que cada producto debe cumplir con distintos procedimientos e inscripciones ante los organismos sanitarios.

“Los que trabajamos y queremos hacer las cosas bien somos obligados a un montón de cosas burocráticas”, expresaron desde la empresa, aunque aclararon que no cuestionan la existencia de esos requisitos.

El planteo de la firma apunta principalmente a la forma en que se comunicó la situación, al considerar que la difusión de la advertencia puede afectar su imagen y poner en riesgo fuentes laborales.

Finalmente, desde SAUBLAS S.A. pusieron a disposición teléfonos de contacto para responder consultas de consumidores y comerciantes.

“Infórmense bien, sobre todo por las fuentes de trabajo”, señalaron desde la empresa.