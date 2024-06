Un curioso y controvertido episodio tuvo lugar durante la entrega de los Premios Pampa este fin de semana en el municipio bonaerense de General Belgrano. Este evento, que desde 1986 premia a los mejores en deporte, cultura y educación, es uno de los más esperados por esta pequeña localidad de 17 mil habitantes.

La ceremonia, celebrada en el Cine Teatro Español, contó con el debut de Pia Elichabe, conocida artísticamente como RKT PIA. Sin embargo, su número musical generó una ola de críticas y burlas en las redes sociales tras la publicación del video de su actuación en el medio local InfoGBelgrano Diario Digital, donde alcanzó más de 8 mil visualizaciones.

Ante los comentarios negativos, el administrador del medio defendió a la joven artista, pidiendo respeto y subrayando la dificultad de presentarse en un escenario. "Disculpen recién llego a ver la publicación... Comentarios que estén fuera de lugar serán borrados.... Lo primero que voy a pedir es RESPETO para esta joven... Porque algunos/as verán fácil desde afuera, pero les aseguro que es MUY DIFÍCIL estar arriba de un escenario. En vez de ser tan moralistas disfruten y apoyen a esta joven que quiere cumplir sus sueños", expresó.

Además, la madre de Pia, Analía Otero, también salió en su defensa. En la misma publicación, escribió: "Gracias por los buenos y malos comentarios en esta publicación. La que está ahí en el video es mi hija de 16 años, se animó a hacer su primer tema y fue viral en TikTok, por eso la convocaron para estar en los Pampas como otras bandas. Les guste o no ese género ya es otra cosa. Cada uno es libre de opinar lo que quiera, por supuesto, pero sin faltar el respeto. Ella estuvo muy contenta de presentarlo y por la invitación, y eso es lo único que hoy me guardo. Los comentarios malos son críticas constructivas."

Otero también destacó la felicidad de su hija al participar en el evento y agradeció a los organizadores: "Gracias a la familia Zabalza por invitarla, salió muy contenta y la pasamos genial. Y para que no se infarten unos cuantos acá que leo, ella no habla con 'E' y si quieren les puede enseñar el idioma de señas, que es el primero que se aprendió, que es la única inclusión que se necesita en esta sociedad. El género RkT a muchos no les agrada y está perfecto, pero es lo que más hoy en día escuchan. Y si yo veo a mi hija feliz disfrutando las oportunidades que se presentan, la voy a acompañar siempre".