Los concejales de La Libertad Avanza en Mar Chiquita cuestionaron el acto oficial por el 2 de Abril realizado en Santa Clara del Mar y lo calificaron como “un evento totalmente político”.

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Los ediles participaron de la inauguración de la sede de los Veteranos de Guerra y expresaron su rechazo al contenido del homenaje.

En un comunicado, afirmaron: “En el acto por Malvinas en Mar Chiquita, se usó la historia como telón de fondo para la politiquería más mezquina. Se comparó un símbolo sagrado como las Malvinas con un gol de Maradona. Se usaron los dedos en forma de Perón sobre soldados, mancillando la memoria”.

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Repudiaron la instrumentalización de la fecha y sostuvieron que “las Malvinas son un faro de nuestra soberanía, más allá de cualquier partido”.

Según indicaron, los concejales Prada y Untacle “se acercaron para presenciar una conmemoración de parte de la historia argentina y se encontraron con un evento totalmente político, una vergüenza”.

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Opinión de los vecinos en redes

Los vecinos de Mar Chiquita no tardaron en expresar su opinión sobre el acto en las redes de El Ciudadano de Mar Chiquita:

@SergioMantecaMartinz : “Yo estuve y la verdad que me pareció muy lindo todo. El intendente , para mi gusto, muy pero muy correcto como casi siempre, y lo importante es que nuestros veteranos tienen una deuda menos, porque esta sociedad, más allá de cualquier partido o ideología, estaremos en deuda con ellos eternamente. Para mí, LLA , y esto es simple opinión antes que nada, deberían cuestionar a su propio partido, que nos ponen de rodillas frente a los imperios y paso a paso empobrecen cada día un poquito más al país, con una receta económica que es la misma que implementaron los militares con Martínez de Hoz a la cabeza.”

: “Yo estuve y la verdad que me pareció muy lindo todo. El , para mi gusto, muy pero muy correcto como casi siempre, y lo importante es que nuestros tienen una deuda menos, porque esta sociedad, más allá de cualquier partido o ideología, estaremos en deuda con ellos eternamente. Para mí, , y esto es simple opinión antes que nada, deberían cuestionar a su propio partido, que nos ponen de rodillas frente a los imperios y paso a paso empobrecen cada día un poquito más al país, con una receta económica que es la misma que implementaron los militares con Martínez de Hoz a la cabeza.” @RubenDarioAppeceix : “ Malvinas es un hecho político, ¿o ayer el presidente no hizo lo mismo? Y no dejó pasar a ex combatientes.”

: “ es un hecho político, ¿o ayer el presidente no hizo lo mismo? Y no dejó pasar a ex combatientes.” @ClaudiaPerez : “No tienen idea de lo que fue la guerra. Libertarios de conventillo .”

: “No tienen idea de lo que fue la guerra. .” @GladysFerrari : “Construyan si les brota alguna idea en lugar de seguir destruyendo y dividiendo .”

: “Construyan si les brota alguna idea en lugar de seguir .” @PabloDf : “En una sociedad consciente este tipo no debería poder caminar tranquilo por la calle.”

: “En una sociedad consciente este tipo no debería poder caminar tranquilo por la calle.” @AlejandroEnrique : “Odian a la Patria , quieren entregar las Malvinas y buscan un poco de cámara para figurar.”

: “Odian a la , quieren entregar las Malvinas y buscan un poco de cámara para figurar.” @RaulAlfredoBorromeo : “Pero el líder de ellos reivindica a Margaret Thatcher , ¿por eso critican el homenaje a los héroes de Malvinas?”

: “Pero el líder de ellos , ¿por eso critican el homenaje a los héroes de Malvinas?” @CheGuillermo : “¡Los deslomados! Jajaja 😂😂😂”

: “¡Los deslomados! Jajaja 😂😂😂” @JulioRuggiero : “Me alegro que algunos de la oposición hayan participado del acto, gracias.”

: “Me alegro que algunos de la hayan participado del acto, gracias.” @JavierSamvoti : “Gobernando los kukás siempre fue así, siguen un alineamiento... revisen los archivos de cuando gobernaba Nación y verán cómo se robaron hasta las fechas patrias.”

: “Gobernando los siempre fue así, siguen un alineamiento... revisen los archivos de cuando gobernaba Nación y verán cómo se robaron hasta las fechas patrias.” @NachoSaravia : “Tienen varias cosas para cuestionarse antes que un acto conmemorativo...”

: “Tienen varias cosas para cuestionarse antes que un acto conmemorativo...” @EduardoLuisChavanne : “Se apropian de los actos que son de todo el pueblo. En la época de la señora los escondieron, destrataron a las fuerzas armadas, las desequiparon y ahora buscan su apoyo. Igual que con lo que pasó antes del golpe, no hablan porque no pueden decir que fue una peronista la que firmó los decretos para aniquilar a los terroristas. Hipócritas.”

: “Se apropian de los actos que son de todo el pueblo. En la época de la señora los escondieron, destrataron a las fuerzas armadas, las desequiparon y ahora buscan su apoyo. Igual que con lo que pasó antes del golpe, no hablan porque no pueden decir que fue una la que firmó los decretos para aniquilar a los terroristas. Hipócritas.” @SandroDahn : “Totalmente de acuerdo. Es una pequeña caricia al alma y a todos los que no regresaron. Estas cosas son dignas de reconocer, aunque a veces los políticos se sirven de estos momentos tan delicados; no digo que este sea el caso, pero se ha visto en otros casos.”

: “Totalmente de acuerdo. Es una pequeña caricia al alma y a todos los que no regresaron. Estas cosas son dignas de reconocer, aunque a veces los se sirven de estos momentos tan delicados; no digo que este sea el caso, pero se ha visto en otros casos.” @RafaelAguilera : “De su propio partido dicen que son inglesas; otra las quería vender.”

: “De su propio partido dicen que son inglesas; otra las quería vender.” @GerMarsicano: “Se tendría que hacer en Plata Dorada. Tenemos la plaza en reconocimiento a los caídos y héroes de Malvinas. Antes se hacía acá.”