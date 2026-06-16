La presentación de un proyecto impulsado por concejales de La Libertad Avanza (LLA) en Mar Chiquita abrió una nueva polémica política en el distrito. La iniciativa propone modificar el Reglamento Interno del Concejo Deliberante para que las reuniones de comisión sean consideradas actos internos de trabajo legislativo y dejen de tener carácter público.

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La propuesta despertó el rechazo del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que expresó su preocupación por las posibles consecuencias que tendría sobre la transparencia y el acceso a la información pública.

Según el proyecto, las reuniones de comisión, las comisiones plenarias y el Concejo constituido en comisión pasarían a ser considerados espacios internos de trabajo legislativo. En ese marco, dejarían de transmitirse en vivo y no serían de acceso público.

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Además, la iniciativa incorpora un artículo que prohíbe a terceros filmar, grabar o transmitir las reuniones sin autorización de la Presidencia del cuerpo. También establece que será el propio Concejo Deliberante el encargado de generar material audiovisual institucional y publicar posteriormente un resumen de lo tratado a través de los canales oficiales.

Desde FOPEA cuestionaron la propuesta y recordaron que la publicidad de los actos de gobierno constituye uno de los pilares del sistema republicano. La entidad señaló que tanto el Congreso de la Nación como distintas legislaturas provinciales contemplan las reuniones de comisión como instancias públicas, salvo situaciones excepcionales debidamente justificadas.

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El organismo también destacó que los reglamentos parlamentarios suelen promover la participación de organizaciones civiles, especialistas, investigadores y representantes de distintos sectores sociales en las reuniones de comisión, con el objetivo de enriquecer los debates y acercar las decisiones legislativas a la ciudadanía.

Otro de los puntos observados por periodistas locales, según señaló FOPEA, está relacionado con el tratamiento de la Rendición de Cuentas sin que se encuentre conformada la Comisión de Presupuesto y Hacienda. De acuerdo con esos cuestionamientos, esa situación podría entrar en conflicto con disposiciones vigentes del reglamento interno.

En su pronunciamiento, FOPEA instó al Concejo Deliberante de Mar Chiquita a rechazar el proyecto y advirtió que restringir el acceso a estos ámbitos puede afectar el control ciudadano sobre las decisiones públicas.

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"Dar publicidad a los actos de gobierno y actuar con transparencia mostrando cómo se adoptan las decisiones de los cuerpos parlamentarios es un imperativo para promover la confianza ciudadana en la política y en las instituciones", sostuvo la entidad.

La organización finalmente incorporó el caso a su monitoreo de situaciones vinculadas a posibles abusos del poder estatal y reiteró su pedido para que la iniciativa no avance.