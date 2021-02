Durante este jueves y en medio de la pandemia por coronavirus, en la Autovía 2 hubo una protesta de manifestantes que estaban reclamando por comida. El piquete generó polémica porque durante el bloque cortaron la circulación y no permitieron el paso de absolutamente nadie.

Lo inédito es que no dejaron pasar a dos ambulancias que iban a atender una emergencia y tampoco al Intendente Guillermo Montenegro. Los hechos fueron relatados por Marcos Salvatierra, uno de los emergentólogos que estaba a bordo de una de las ambulancias.

"Íbamos a hacer un servicio al barrio 2 de abril y nos encontramos con que la ruta estaba cortada. Nos dijeron que no pasaba nadie. Nosotros somos móviles COVID, hacemos hisopados y les expliqué que teníamos que ir", explicó el médico en declaraciones a la radio local FM 99.9 y al portal Noticias&Protagonistas.

"Se acercaron dos mujeres de 25 años como mucho, muy prepotentes y dijeron que "el gordo dijo que no pasaba nadie y no pasa nadie. Otra ambulancia iba en emergencia y tampoco la dejaron pasar", relató Salvatierra, quien contó que no hubo ninguna ayuda de la policóa.

"Según el comisario de la caminera, el Intendente había pasado 5 minutos antes que yo y le dijeron que pegue toda la vuelta. Además me dijo que no podía hacer nada, que hable con el fiscal. Si no lo puede hacer la autoridad policial, no se a quien acudir. Estamos en manos de nadie", concluyó.

Luego del escándalo desatado en la ciudad balnearia, desde la gestión Montenegro respondieron con una demanda. La denuncia fue realizada en la Comisaría Sexta, debido a que representa una acción constitutiva del delito tipificado en el artículo 194 del Código Penal de la Nación.