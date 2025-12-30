La oposición en Ramallo, norte de la provincia de Buenos Aires, recurrió a la Justicia para intentar frenar la nueva tasa al combustible impulsada por el Ejecutivo local. La concejala Cecilia Giammaria, del bloque HECHOS, presentó una medida cautelar para suspender el cobro, al considerar que tendrá un impacto directo en el bolsillo de los vecinos.

El gravamen, denominado “Tasa de Mantenimiento Vial y Control de Tránsito Pesado”, fue promovido por el gobierno municipal que encabeza el intendente Mauro Poletti, jefe comunal de Ramallo, y aprobado por la mayoría oficialista del Concejo Deliberante. Desde la oposición advierten que el recargo hará que cargar combustible en el distrito sea más caro que en otras ciudades de la región.

La acción judicial solicita dejar sin efecto el artículo del Código Tributario que fija un adicional por cada litro de combustible cargado en las estaciones de servicio. En la presentación se plantea que la norma sería inconstitucional, ya que no cumple con los requisitos para ser considerada una tasa municipal.

Uno de los puntos centrales del reclamo es la falta de una contraprestación concreta: según Giammaria, no está claramente establecido de qué manera lo recaudado se traducirá en mejoras efectivas para quienes pagan el tributo, condición básica para este tipo de gravámenes.

Desde el bloque opositor también alertaron que la medida impactará en comerciantes, transportistas y trabajadores que dependen del uso diario de vehículos, y que ese mayor costo podría trasladarse a precios y servicios dentro del distrito.

Giammaria afirmó que la cautelar busca “defender a los vecinos frente a un nuevo recargo” y cuestionó la oportunidad del Ejecutivo municipal para avanzar con la tasa en un contexto de suba generalizada de costos.

El debate por la tasa al combustible en Ramallo se da en paralelo a discusiones similares en otros municipios de la provincia de Buenos Aires, donde los aumentos de tributos locales vuelven a generar tensión entre oficialismo y oposición por su impacto en la economía cotidiana.