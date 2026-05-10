La puesta en venta de la histórica casona donde transcurrió la infancia de Ernesto Sábato abrió una polémica en Rojas y reavivó el debate sobre la preservación del patrimonio cultural en la provincia de Buenos Aires.

Ads

Según un informe publicado por Diario Democracia, la vivienda ubicada en la calle Pueblos Originarios 267 fue puesta a la venta por los herederos de su último propietario y actualmente no cuenta con ninguna declaración oficial que la proteja como patrimonio histórico.

La situación genera preocupación entre vecinos y sectores culturales, ya que la propiedad podría ser adquirida por privados y eventualmente demolida, eliminando uno de los espacios más emblemáticos ligados a la vida del autor de Sobre héroes y tumbas.

Ads

Aunque Ernesto Sábato nació en otra vivienda de la ciudad el 24 de junio de 1911, fue en esta casona donde atravesó gran parte de su infancia y adolescencia junto a su familia. La construcción, típica de principios del siglo XX, conserva aún una placa en su fachada que recuerda el paso del escritor y expresidente de la Conadep.

Sin embargo, el reconocimiento es únicamente simbólico. Al tratarse de una propiedad privada sin declaración patrimonial, el inmueble no posee herramientas legales que impidan modificaciones estructurales o incluso su demolición.

Ads

El informe de Diario Democracia recuerda además que Sábato fue declarado primer “Ciudadano Ilustre” del partido de Rojas en 1984, tras recibir el Premio Cervantes. También rescata una frase del escritor que marcó su vínculo con la ciudad: “Moriré en cualquier lugar, pero quiero que me entierren en Rojas”.

Frente a este escenario, especialistas señalan que existen mecanismos legales que permitirían al Estado preservar el inmueble. Entre ellos aparece la posibilidad de avanzar con una expropiación por utilidad pública con fines culturales y patrimoniales.

Para concretar ese proceso, el Concejo Deliberante local debería aprobar una ordenanza declarando el interés público de la propiedad y luego solicitar a la provincia de Buenos Aires una ley específica que habilite la expropiación. Posteriormente, debería realizarse una tasación oficial del inmueble y negociarse un acuerdo económico con los herederos.

Ads

También se mencionan alternativas menos costosas para evitar una pérdida inmediata del patrimonio, como declarar protegida la fachada y la estructura de la casa mientras avanzan las negociaciones. Esa medida impediría modificaciones importantes y reduciría el valor especulativo de la propiedad.

En la provincia existen antecedentes similares, como la preservación de la casa natal de Arturo Illia en Pergamino y la casa de infancia de Eva Perón en Los Toldos, actualmente convertidas en museos y espacios de memoria histórica.