La muerte de Marita Gallardo, una joven de 26 años oriunda de Ostende, partido de Pinamar, conmociona a la comunidad mientras la Justicia avanza en la investigación para determinar responsabilidades.

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Gallardo falleció el miércoles pasado en Santiago del Estero, luego de permanecer más de 90 días internada en estado crítico. Según relataron sus allegados, desde el inicio presentaba un cuadro gravísimo, con lesiones severas en la tráquea, múltiples fracturas en el rostro y un traumatismo craneal que le impedía incluso alimentarse por sus propios medios.

“Ella no podía comer, tenían que alimentarla con sondas, pero no era suficiente. Se fue deteriorando con el paso de los días”, contó un familiar, al describir el deterioro progresivo de la joven durante su internación.

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La víctima había sido ingresada de urgencia en el Hospital Comunitario de Pinamar Dr. Dionisio José Pepe Olaechea, donde permaneció en terapia intensiva bajo cuidados permanentes.

Denuncias previas y medidas judiciales

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De acuerdo con el entorno de la joven, el episodio se enmarca en una relación atravesada por situaciones de violencia con su expareja, Facundo Emanuel Jiménez, a quien señalan como principal responsable.

Las denuncias derivaron en la intervención del Juzgado de Garantías Nº 6 de Villa Gesell, que dictó medidas cautelares: exclusión del hogar, restricción de acercamiento de 300 metros y prohibición total de contacto, incluso a través de terceros. La resolución también contemplaba protección para la víctima, su hijo menor y su grupo familiar.

Ante la gravedad del cuadro, su madre, Arminda Medina, inició un operativo para acompañarla y lograr su traslado a Santiago del Estero, provincia de origen de la joven. Finalmente, el traslado se concretó en enero, en medio de una carrera contrarreloj por salvarle la vida.

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Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos y familiares, Gallardo no logró recuperarse.

La versión del acusado

En paralelo, el principal señalado difundió un extenso mensaje en redes sociales en el que negó cualquier responsabilidad en el hecho y aseguró que la relación había terminado días antes de la internación.

Jiménez afirmó que se trasladó a Santiago del Estero el 23 de diciembre para pasar las fiestas con su familia y sostuvo que se enteró de la internación de Gallardo varios días después. “Todo esto es mentira”, aseguró en referencia a las acusaciones, y remarcó que no se encuentra prófugo: “La policía sabe dónde estoy, no tengo por qué escaparme de algo que no he hecho”.

Además, cuestionó las versiones difundidas por el entorno de la víctima y apuntó contra la madre de Gallardo.

Investigación en curso

Mientras tanto, la causa continúa en etapa de investigación para esclarecer qué ocurrió y determinar si hubo responsabilidades penales en las lesiones que derivaron en la muerte de la joven.