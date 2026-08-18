Los propietarios de Mauris Bar, de Zárate, salieron al cruce del comunicado difundido por el Municipio luego de la clausura preventiva del establecimiento y rechazaron de manera contundente las explicaciones oficiales sobre el operativo.

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A través de un video y un extenso descargo, los responsables del comercio aseguraron que nunca fueron informados de que el procedimiento se trataba de una inspección de rutina y sostuvieron que, al momento del operativo, los agentes municipales ya contaban con la faja de clausura.

“Nos toca cerrar el bar para ser clausurados. Sin antes haber sido informados que el motivo de su presencia era para hacer una inspección de rutina. Fuimos informados de que íbamos a ser clausurados”, señalaron.

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La respuesta surgió luego de que el Municipio difundiera un comunicado en el que explicó que la medida no estaba relacionada con el contenido artístico, cultural o político de las actividades del lugar, sino con un procedimiento de inspección y fiscalización.

Comunicado oficial del municipio:

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Los propietarios cuestionaron la versión oficial

Desde Mauris Bar afirmaron que siempre estuvieron a disposición de las autoridades y que el establecimiento se encontraba en regla.

Además, negaron haber recibido denuncias de vecinos por ruidos molestos y cuestionaron distintos aspectos de la comunicación oficial.

“Todo lo publicado por el Municipio es mentira y está haciendo daño a nuestro comercio, nuestra imagen”, expresaron los propietarios-

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Otro de los puntos señalados estuvo relacionado con declaraciones realizadas durante el procedimiento por el subsecretario de Seguridad. Según los responsables del bar, el funcionario habría manifestado que el establecimiento no contaba con habilitación.

“Fue a clausurar un lugar sin saber absolutamente nada”, cuestionaron.

Denuncian que una cámara municipal registró todo el operativo

Uno de los elementos que los propietarios consideran relevante es la existencia de una cámara municipal instalada frente al comercio dos días antes del operativo.

Según denunciaron, el dispositivo quedó apuntando directamente hacia Mauris Bar y habría registrado el procedimiento completo.

“Están todos los videos en esa cámara de cómo fue el operativo y ahí podrá verse claramente que nunca se presentaron pidiendo hacer una inspección de rutina y jamás nos resistimos”, afirmaron.

Los responsables del comercio también cuestionaron la magnitud del despliegue realizado el 14 de agosto.

“Nunca supimos que un operativo de rutina requería tanto movimiento. Cuando vienen, ya vinieron con la faja de clausura en la mano y sus carpetas, diciendo que venían a clausurar”, sostuvieron.

Según su relato, el procedimiento incluyó inspectores de Comercio, cinco patrulleros y la presencia del subsecretario de Seguridad.

Aseguran que habían presentado documentación

Los propietarios también respondieron a las afirmaciones vinculadas con la documentación presentada ante el Municipio.

Según explicaron, el acta, el descargo y el recibido del Juzgado de Faltas fueron presentados en marzo y aseguraron que posteriormente no recibieron nuevas comunicaciones hasta el operativo de clausura.

En ese sentido, cuestionaron las declaraciones de uno de los inspectores y sostuvieron que existe documentación que acredita sus presentaciones ante las autoridades.

“Se ve bien clara la actitud agresiva hacia mi persona, sabiendo que estoy pasando una situación confusa y traumática al ver vulnerado mi derecho a trabajar”, expresó uno de los propietarios.

Reclamo por controles similares en otros comercios

Los responsables de Mauris Bar también plantearon un interrogante respecto de los controles realizados durante el último fin de semana.

Luego de que el Municipio señalara en su comunicado que se trata de controles habituales que se realizan diariamente en distintos comercios de Zárate, desde el bar reclamaron conocer si hubo procedimientos similares durante la noche del sábado.

“Esperamos al día de hoy para ver si en la noche del sábado hubo operativos de rutina acompañados por el subsecretario de Seguridad y sus patrullas en los lugares, y si subieron a las redes las actas correspondientes”, señalaron.

El objetivo, según explicaron, es comprobar si el criterio aplicado a Mauris Bar fue el mismo que se utilizó con otros establecimientos.

“El Municipio miente, censura y amedrenta”

En el cierre de su descargo, los propietarios utilizaron una frase contundente para resumir su postura: “El Municipio miente, censura y amedrenta”.