Miguelina Fredes Sarasola es docente a cargo de 3º grado en la Escuela Normal N°30 de Campana. En las últimas horas, la joven maestra grabó un video con la intención de ingresar a un reality y reveló que vende fotos eróticas por internet, lo que desató revuelo en la comunidad educativa.

La mujer tiene 28 años, es madre de dos hijos y sueña con ingresar a Gran Hermano. Además es estudiante de Psicología Social y de la Licenciatura en Educación, a su vez es operadora socioterapéutica en adicciones. Tras su confesión, hay familias que piden que la expulsen del colegio.

La docente ya venía siendo cuestionada debido a sus reiteradas licencias médicas. Todo estalló cuando los padres de los chicos confirmaron que en ese período de recuperación y mientras seguía cobrando el sueldo, la joven dedicó su tiempo a vender material erótico a través de las redes sociales.

"El curso estaba vacante y ella ganó el concurso público. Dentro de la oferta de trabajo es una de las mejores, dado que esta escuela es pública y tiene jardín, primaria y secundaria", contó Lautaro Ríos, padre de una alumna de Fredes Sarasola, quien pidió la expulsión de la docente.

"Empiezan las clases y para quedar efectiva en el cargo tiene que estar tres horas al frente del curso. El primer día, cuando pasaron tres horas, comunicó que se sentía mal. Llegó el servicio de emergencias y dijo que no tenía nada. Al día siguiente pidió licencia", relató el hombre.

Ríos, quien también es abogado, precisó que tras agotarse los días reglamentarios de licencia, la docente retornó diciendo que tenía otra enfermedad y volvió a pedir licencia. "Lo más grave es que venía de otra escuela en donde había hecho algo parecido", dijo el letrado en declaraciones al canal TN.

"Que haga lo que quiera con su vida privada, pero si trasciende y ella la hace pública pasa a ser incompatible con la docencia. Mi hija de 8 años la vio el primer día de clases y cuando volvió. En total estuvo una semana. Pero en las redes publica todos los días", indicó Ríos sobre la maestra en cuestión.

Ante la relevancia que tomó el caso, Miguelina hizo un fuerte descargo en las redes sociales donde afirmó que no volvería a dar clases a menores de edad para no tener que tratar con sus padres. "Si me saco fotos es tema mío. No voy a renunciar, voy a cambiar de funciones", dijo en un video que subió a YouTube.