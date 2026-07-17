La investigación judicial sobre la concesión del Estadio José María Minella sumó un nuevo capítulo con las declaraciones testimoniales de dos concejales opositores y un funcionario municipal ante la Fiscalía de Delitos Económicos. La causa busca determinar si existieron posibles delitos de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público durante el proceso licitatorio.

Ads

Según informó el medio local La Capital, prestaron declaración el concejal Horacio Taccone (Acción Marplatense), el edil Diego García (Unión por la Patria) y el actual secretario de Producción de General Pueyrredón, Guillermo Volponi, exconcejal del PRO. Las testimoniales fueron tomadas por el fiscal David Bruna.

Taccone: "Se está regalando el patrimonio de los marplatenses"

Ads

Durante su exposición, Horacio Taccone presentó un documento en el que cuestionó el pliego de bases y condiciones de la concesión y sostuvo que el patrimonio de los marplatenses está siendo "regalado".

El edil incluso planteó que el deterioro del estadio durante las últimas gestiones municipales pudo haber favorecido la entrega de la explotación a privados.

Ads

Además, citó al jurista Agustín Gordillo, quien sostiene que las principales irregularidades en las contrataciones públicas suelen originarse en los pliegos licitatorios.

Taccone afirmó que el pliego "es ambiguo", ya que, según su análisis, no define con precisión el objeto de la contratación ni las obligaciones que deberá asumir la empresa adjudicataria.

También cuestionó que los eventuales conflictos puedan resolverse en jurisdicción extranjera, ante el CIADI, y advirtió que no se establecen obras mínimas obligatorias ni un piso de inversión, por lo que, según expresó, "no sabemos qué obras son las que se pretenden realizar".

Ads

En ese sentido, sostuvo que el pliego debería rehacerse antes de continuar con el proceso, al considerar que, de lo contrario, los marplatenses podrían verse obligados a litigar en el exterior para recuperar sus derechos sobre el predio.

García cuestionó la falta del plan de obras

Por su parte, Diego García reiteró las observaciones que viene realizando desde el inicio del proceso licitatorio.

El concejal de Unión por la Patria cuestionó la duración prevista para la concesión y remarcó que nunca fue presentado el plan de obras comprometido por la empresa adjudicataria.

Asimismo, recordó que el oficialismo rechazó un pedido para realizar una inspección ocular en el estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y el Parque Municipal de los Deportes.

La iniciativa había sido impulsada por el propio García con el objetivo de verificar el estado de las obras que debía ejecutar la concesionaria Minella Stadium.

La investigación

La causa judicial se inició a partir de una denuncia presentada por el fiscal general federal Juan Manuel Pettigiani, luego de que distintos sectores políticos advirtieran sobre presuntos incumplimientos de Minella Stadium desde que tomó posesión de las instalaciones deportivas ubicadas en el Parque Municipal de los Deportes.

La investigación continúa en la Fiscalía de Delitos Económicos, donde se busca establecer si existieron irregularidades en el proceso de adjudicación de la concesión del histórico estadio marplatense.