Independiente y River empataron 0 a 0 este sábado en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El resultado no favorece a ninguno: el local sigue sin ganar en el torneo, mientras que el visitante dejó escapar la chance de quedar como puntero.



A lo largo de los 90 minutos, el equipo dirigido por Julio Vaccari fue el que generó las situaciones más claras de gol. Sin embargo, en cada intento se encontró con la figura del arquero Franco Armani, que respondió con atajadas decisivas para mantener el arco en cero.

❌🖥️ EL GOL ANULADO DE SANTIAGO MONTIEL



El delantero de Independiente convertía el 1-0 pero el VAR anuló el gol del Rojopic.twitter.com/L7FRTK4p89 — FÚTBOL DIGITAL (@FutbolDigitalok) August 9, 2025

El partido estuvo marcado por la polémica, especialmente en el segundo tiempo, cuando el VAR anuló dos goles a Independiente por posiciones adelantadas muy finas. Primero, a Matías Abaldo se le invalidó un gol tras una jugada en la que bajó la pelota para un remate de Santiago Montiel que terminó en golazo. La revisión mostró un offside milimétrico que dejó sin validez la anotación. Minutos después, un centro de Federico Vera para Walter Mazzanti terminó en gol, pero la acción fue anulada porque Vera estaba en posición adelantada, confirmada rápidamente por el VAR.

Además, el visitante también sufrió la anulación de un gol, cuando Miguel Borja, tras una buena definición ante el arquero Rey, fue sancionado por estar claramente adelantado al momento de definir.

Otro gol anulado para Independiente.



El Rojo está mejor que River en este segundo tiempo. pic.twitter.com/xQUeXW0TM4 — Pablo Giralt (@giraltpablo) August 9, 2025

Durante el primer tiempo, Independiente también reclamó un posible penal luego de un choque de Armani sobre Mazzanti dentro del área, pero el árbitro decidió no cobrar la infracción, convalidando el juego limpio.



Tras este empate, ambos equipos ya enfocan su atención en la competencia internacional: Independiente viajará a Chile para enfrentar a Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, mientras que River se prepara para visitar a Libertad en Paraguay por la Copa Libertadores.

