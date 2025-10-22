Poletti agradeció la presencia de Kicillof en Ramallo: "Al venir tantas veces siento que ya es uno más de nosotros”
El Gobernador participó este martes en Ramallo del 6° Encuentro Internacional con el Autor, uno de los eventos culturales más destacados de la región. Fue en el Centro Universitario “José Orlando Gaeto”, junto al director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; y el Intendente ocal.
“Para nosotros es muy importante que nos este acompañando el gobernador, pero la verdad debo ser sincero al venir tantas veces siento que ya es uno más de nosotros”, sostuvo Mauro Poletti, en el marco del 6° Encuentro Internacional con el Autor desarrollado este martes en Ramallo.
Y agregó: “Contar con la presencia del Gobernador en este encuentro literario es un enorme orgullo para el municipio: el centro universitario en el que nos encontramos fue posible gracias a su apoyo y hoy cuenta con más de 570 alumnos”.
“Vamos a seguir trabajando de manera conjunta con la Provincia porque nuestros vecinos necesitan más educación, más obra pública, más cultura y más creación de empleo”, finalizó.
Por su parte, Kicillof afirmó: “A nuestra capacidad industrial y agropecuaria, se le suma también el orgullo de una enorme producción cultural: en cada rincón de la provincia de Buenos Aires emergen escritores, músicos y grandes artistas”.
“Aún en este contexto de ajuste feroz del Gobierno Nacional, aquí contamos con un Estado provincial que acompaña y sostiene las políticas públicas destinadas a promover el arte y el deporte de los y las bonaerenses”, añadió el mandatario bonaerense.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión