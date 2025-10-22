“Para nosotros es muy importante que nos este acompañando el gobernador, pero la verdad debo ser sincero al venir tantas veces siento que ya es uno más de nosotros”, sostuvo Mauro Poletti, en el marco del 6° Encuentro Internacional con el Autor desarrollado este martes en Ramallo.

Ads

Y agregó: “Contar con la presencia del Gobernador en este encuentro literario es un enorme orgullo para el municipio: el centro universitario en el que nos encontramos fue posible gracias a su apoyo y hoy cuenta con más de 570 alumnos”.

“Vamos a seguir trabajando de manera conjunta con la Provincia porque nuestros vecinos necesitan más educación, más obra pública, más cultura y más creación de empleo”, finalizó.

Ads

Por su parte, Kicillof afirmó: “A nuestra capacidad industrial y agropecuaria, se le suma también el orgullo de una enorme producción cultural: en cada rincón de la provincia de Buenos Aires emergen escritores, músicos y grandes artistas”.

“Aún en este contexto de ajuste feroz del Gobierno Nacional, aquí contamos con un Estado provincial que acompaña y sostiene las políticas públicas destinadas a promover el arte y el deporte de los y las bonaerenses”, añadió el mandatario bonaerense.

Ads

Puede interesarte