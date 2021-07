El video dura 23 segundos, tiene fecha del 16 de julio de 2021 y fue difundido por Proyecto 4 Patas, una asociación civil sin fines de lucro que promueve los derechos de los animales. En las imágenes se ve un perro blanco, de tamaño mediano, en lo que parece ser un descampado. Acto seguido, un móvil policial aparece en plano, dobla hacia la izquierda, acelera para perseguir al animal y lo termina atropellando sin piedad.

"Policías de Zárate atropellan a un perro intencionalmente. Esperamos que Osvaldo Cáffaro esté a la altura del caso y tome cartas en el asunto. Pedimos inmediata separación de sus cargos", reclamaron desde las redes de Proyecto 4 Patas, donde publicaron el video. "No podemos permitir que policías que asesinan perros intencionalmente", se sumaron desde la ONG El Campito Refugio (@elcampito).

No podemos dejar pasar este hecho aberrante que merece el repudio de toda la sociedad.

No podemos permitir que Polícias que asesinan perros intencionalmente pertenezcan a una fuerza. Su manera de actuar es un peligro para la sociedad.

