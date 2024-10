El último viernes (25 de octubre) circuló el último tren de pasajeros desde la estación Haedo hasta Pehuajó, un servicio que se eliminó por decisión del gobierno nacional.

Desde el 1° de noviembre el servicio circulará solo hasta Bragado dejando sin servicio también a las ciudades de Carlos Casares y 9 de Julio.

Cabe recordar que el tren de pasajeros a Pehuajó había regresado a mediados del 2022 luego de siete años paralizado. “Se concluyó que no se pueden garantizar las condiciones óptimas para prestar responsablemente el servicio de pasajeros”, justificaron desde Trenes Argentinos para el cierre del servicio. Aunque señalaron: “El servicio que corre entre Bragado y Pehuajó permitirá ahorrar 117 millones de pesos al mes”. Y agregaron que el Estado gastaba ese dinero para que "viajen 180 personas aproximadamente".

Al respecto Rubén “Pollo” Sobrero, delegado de la Línea Sarmiento y dirigente del PTS, manifestó al medio local Revista Papaya “una indignación bárbara porque volvemos a los 90”.

“Un ramal tan importante como el de Pehuajó, que costó mucho recuperar, hoy producto de la política de una corte de gobierno de Milei es el último tren que sale para allá”, señaló.

Y continuó: “Obviamente, no llama la atención la complicidad de muchos dirigentes gremiales, que producto a que hoy nos enteramos que van a recibir el 10% de las acciones de Belgrano Cargas, a cambio del acompañamiento del recorte y las privatizaciones. Por eso el único dirigente que hoy está en casa soy yo”.

“Esto es sencillo. No hay que llorar la pérdida del tren, hay que luchar para recuperarlo. Les pido que nos acompañen porque no es para nosotros. A nosotros nos significa el trabajo, pero este tren significa la vida de muchos pueblos que si deja de pasar, volvemos a ver pueblos fantasmas que ya lo vimos y no lo queremos ver más”, dijo. “Nosotros, los laburantes, vamos a acompañar. Pero necesitamos el acompañamiento de la gente. Hay que presionar porque estos malos momentos de este gobierno que se ríe y algunos personajes, como vimos esta pibita llevando flores y riéndose de los compañeros que quedaban en la calle, todos estos malos momentos van a pasar. Van a ser recordados como malos momentos. Pero necesitamos la más amplia unidad de todos para enfrentar este plan que es nefasto”, concluyó.