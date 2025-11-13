Un supuesto ex alumno de la Universidad de Tres de Febrero envió una amenaza de “masacre” en uno de los departamentos de la institución, a través de un correo electrónico y una de las sedes permanece cerrada por precaución.

Ads

En el asunto indicó: “Este jueves me vengaré de todos en la UNTREF” y en el cuerpo del mail aseguró: “Hoy, a cualquier hora, iré a una de las sedes de la Universidad para cometer una masacre”.

“Iré con mi escopeta en mano, y en mi mochila, llevaré explosivos y armas blancas para asesinar a la mayor cantidad de gente posible”, continuó quien se definió como un “estudiante de esta universidad que fue acosado y humillado desde el inicio”. “Ustedes pagarán con sangre lo que me hicieron y, cuando termine, iré a los baños para suicidarme”, reveló el texto y, a continuación, se comparó con el autor de los atentados en Noruega en 2011, referencia que suele invocarse en mensajes con intención de reproducir atentados masivos: “Me convertiré en el Anders Breivik Argentino”.

Ads

“Sin importar que haya niños, arrasaré con todo a mi paso”, cerró, no sin antes informar: “Transmitiré en Discord la masacre a la organización 764 que me regaló sus armas. Mi manifiesto lo encuentran en SkibidiFarms, que es un foro de la Deep web que me motivó para vengarme de los que me hicieron daño”.

Ante la amenaza, la UNTREF dispuso el cierre de la sede Caseros 2; las demás sedes permanecen abiertas con refuerzo de medidas de seguridad, informó Noticias Argentinas.

Ads

Al respecto, desde el Consejo de Políticas Sociales de la Untref confirmaron la suspensión de algunas actividades. "Comunicamos que, debido a una amenaza de tiroteo y masacre recibida en la mañana de hoy, se ha decidido suspender la actividad programada con el Padre Paco Olveira y organizaciones de jubilados que venían sufriendo ataques del Gobierno nacional", indicaron.

“La actividad, que se iba a realizar en el marco del consejo de políticas sociales UNTREF en la sede Caseros, ha sido suspendida para la semana que viene por razones de seguridad. Rechazamos enérgicamente esta amenaza, que busca intimidar y silenciar a los que luchan por sus derechos y libertades. Es inaceptable que se utilice la violencia y la intimidación para acallar las voces de los que buscan justicia y equidad”, señalaron.

Y para finalizaron, aseguraron: “La amenaza recibida es un ataque directo al Padre Paco Oliveira, a los jubilados, a la Universidad Pública y a todas las organizaciones que luchan por la justicia social. Es un intento de silenciar a los que se oponen a las políticas de ajuste y exclusión del gobierno nacional. Nos solidarizamos con el Padre Paco, los jubilados y todas las organizaciones que han sido objeto de ataques y amenazas. Repudiamos enérgicamente estas acciones violentas y llamamos a la comunidad a mantenerse firme en la defensa de la democracia, la justicia y los derechos humanos”.