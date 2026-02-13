A diferencia de los proyectos de ley, el tratado entre el Mercosur y la UE no podía sufrir modificaciones. Debía ser aprobado o rechazado en su totalidad, lo que simplificó la discusión para el oficialismo. Ahora será el Senado el encargado de darle sanción definitiva.

Ads

El pacto contó con el apoyo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas y casi todos los espacios provinciales. Pero lo llamativo fue que el peronismo votó dividido: 47 integrantes de Unión por la Patria se expresaron a favor.

El acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea abarca dimensiones comerciales, políticas y de cooperación, y que origina uno de los espacios económicos integrados más relevantes, con cerca de 700 millones de personas y alrededor del 25% del PIB mundial.

Ads

Ads