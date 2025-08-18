La Oficina del Presidente informó que el presidente Javier Milei debió reprogramar la actividad que tenía prevista para este martes en Junín, provincia de Buenos Aires, por razones de seguridad.

La decisión se tomó a raíz de un informe sobre las adversas condiciones climáticas que provocará la ciclogénesis en la región.

La Oficina del Presidente informa que, a partir del reporte recibido por parte de Casa Militar con información proporcionada por la Oficina Meteorológica del Aeropuerto Jorge Newbery, el Presidente de la Nación, Javier G. Milei, ha tenido que reprogramar por cuestiones de… pic.twitter.com/PvLU5kr31A — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) August 18, 2025

El informe técnico de la Agrupación Aérea Presidencial advirtió que los aeródromos de Junín y Pergamino “no cumplen con los requisitos mínimos para la operación aérea" con mal tiempo, ya que no cuentan con "cartas de aproximación instrumental”.

El reporte interno, dirigido al Subsecretario de Planeamiento Operativo de la Defensa, detalló los motivos por los cuales no era posible garantizar la seguridad del traslado del Presidente.

En conclusión, el reporte de la Agrupación Aérea fue contundente al señalar que las condiciones meteorológicas desfavorables "no permiten garantizar la seguridad operacional del traslado previsto".

