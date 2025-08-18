Por el clima, Javier Milei suspendió su viaje a Junín: un informe advirtió sobre los riesgos del vuelo
Se prevén fuertes lluvias y ráfagas. Un reporte de la Agrupación Aérea detalló que los aeródromos no son seguros.
La Oficina del Presidente informó que el presidente Javier Milei debió reprogramar la actividad que tenía prevista para este martes en Junín, provincia de Buenos Aires, por razones de seguridad.
La decisión se tomó a raíz de un informe sobre las adversas condiciones climáticas que provocará la ciclogénesis en la región.
El informe técnico de la Agrupación Aérea Presidencial advirtió que los aeródromos de Junín y Pergamino “no cumplen con los requisitos mínimos para la operación aérea" con mal tiempo, ya que no cuentan con "cartas de aproximación instrumental”.
El reporte interno, dirigido al Subsecretario de Planeamiento Operativo de la Defensa, detalló los motivos por los cuales no era posible garantizar la seguridad del traslado del Presidente.
En conclusión, el reporte de la Agrupación Aérea fue contundente al señalar que las condiciones meteorológicas desfavorables "no permiten garantizar la seguridad operacional del traslado previsto".
