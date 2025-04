Dos jóvenes artistas de Chacabuco se metieron en el centro de la escena local tras publicar un videoclip en redes sociales. Se trata de Macley Cardoso y Tomito, quienes lanzaron una versión #CumbiaRKT del tema ¿Cómo estás? —originalmente de Miguelito— y, en apenas tres días, ya suman más de 700 reproducciones en YouTube.

La noticia fue difundida por el portal Chacabuquero , donde decenas de vecinos opinaron sobre el trabajo de los jóvenes. Las reacciones fueron de lo más variadas. Mientras algunos usuarios se mostraron entusiastas, otros no tardaron en lanzar comentarios irónicos y negativos. “Buenísimos, hasta Viña del Mar no paran estos monstruos”, expresó Luis Roberto, con tono de burla. Leandro Ortubia también se sumó con un comentario sarcástico: “El talento los persigue, pero son más rápidos”. Daniel Tamola, por su parte, fue directo y sentenció: “Qué música boluda”.

Pero no todo fue rechazo. Muchos otros usuarios defendieron el trabajo de los jóvenes. Clau Tyty escribió: “No seas mugres, che. Por lo menos se animan a hacer algo. Los tiempos cambian, con moda y todo”. Mirta Baez también se mostró comprensiva: “Sinceramente no comprendo a la gente, dejen ser la música, es lo más. Cada cual con su cada cual, siempre criticando todo”. Y Laura Nicoletti, novia de uno de los artistas, fue más contundente: “Por lo menos no andan haciendo pavadas o robando. Soy la novia de uno de los que cantan, así que cierren el pico”.

En medio de la polémica generada, Moralito Tomás (uno de los artistas) salió al cruce con una respuesta tajante. En su mensaje, agradeció a quienes los apoyaron y no dudó en desafiar a los críticos: “Si no les gusta, háganlo ustedes a ver si les sale”. También se refirió a la falta de apoyo a los artistas locales: “Por eso en un pueblo como este, los artistas no salen a flote, porque la gente ignorante no les da apoyo”.

El videoclip sigue generando reacciones encontradas. Para algunos, es una muestra de creatividad y arriesgo, mientras que para otros, es simplemente una tendencia más. Lo cierto es que los chicos de Chacabuco ya alcanzaron lo que muchos artistas sueñan: lograr llamar la atención.