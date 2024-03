El faltante de insumos para imprimir las licencias se extiende a nivel nacional. Por ese motivo, el gobierno de la Provincia sacó una resolución para prorrogar el plazo para circular con licencias digitales en la aplicación Mi Argentina y la constancia de trámite aprobado.

En Tandil, el director de Licencias del Municipio, Marcelo Borda, explicó al medio local El Eco:

"Seguimos con el faltante de insumos; de todos los necesarios para imprimir la licencia: el plástico, el film holográfico y el film protector".

Desde el 27 de enero que no imprimen las licencias. “Yo no sé si es que no está entrando el material o en realidad es porque la Agencia Nacional de Seguridad Vial hasta hace unos diez días no tenía un director ejecutivo nombrado”, manifestó.

“El faltante capaz se debe a que no hay una firma autorizada para retirar el material o a que realmente no se puede importar”, reiteró.