"Por favor, no me mates": el pedido de una víctima durante un robo en San Justo captado por una cámara de seguridad pic.twitter.com/mqDu4QsSkG — LaNoticia1.com (@lanoticia1) January 6, 2026

La víctima fue el dueño de un taller de tapizados y uno de sus empleados en la localidad de San Justo, partido de La Matanza. Todo ocurrió en menos de un minuto, cuando un grupo de delincuentes armados los emboscó y les disparó para robarles una camioneta, celulares y otros objetos personales.

El doble episodio de inseguridad ocurrió a las 7.47 de la mañana de este lunes (5 de enero) en la calle Virrey Cisneros al 3500, casi en la esquina con Pampa.

El violento episodio quedó registrado en videos grabados por cámaras de vigilancia privadas. Alberto, dueño de un taller de tapizados de automotores, había estacionado su camioneta azul frente a su lugar de trabajo mientras uno de sus empleados lo esperaba enfrente.

En cuestión de segundos, un auto Volkswagen Polo Track color gris se detuvo en paralelo a la camioneta de Alberto, bloqueándole la salida. Del vehículo bajaron en principio cuatro delincuentes: uno se dispuso a atacar directamente al conductor quien, sin dudarlo, descendió de su vehículo y empezó a correr en dirección a la calle Pampa.

"Cuando vi que estaban armados, atiné a bajarme y correr, pero no me di cuenta de que tenía las llaves de la camioneta, así que en medio de la corrida se las tiré, pero uno siguió persiguiéndome. Cuando doblé en Pampa, me empezó a disparar", relató la víctima. "Fueron dos o tres tiros", agregó en declaraciones a Minuto Uno.

Motivo de la huida y la desesperación, Alberto se cayó en la vereda. Cuando el delincuente se le acercó, empezó a preguntarle si era policía: "Me decía 'sos poli, sos poli', porque yo estaba con la indumentaria del trabajo, que es una chomba azul. Le dije que era de la tapicería y me empezó a apuntar". "No me mates, por favor", fue la frase que llegó a pronunciar Alberto ante el delincuente. Este reaccionó y le dio un 'culatazo' en la cabeza, provocándole una fuerte herida en la zona de la frente por la que tuvo que recibir atención médica.

Mientras toda esta situación sucedía, sobre Cisneros, el raid delictivo continuaba ya que otros dos delincuentes que habían bajado de la parte trasera del Volkswagen apuntaron directamente contra otro auto que transitaba por la calle, y que había frenado de golpe al darse cuenta de la situación. Mientras el conductor intentaba dar marcha atrás, los delincuentes nunca dejaron de apuntarle.

Fue entonces cuando notaron la presencia del empleado del taller, que permanecía inmóvil frente a toda la situación frente al portón del comercio. Apuntándole con un arma, uno de los ladrones aprovechó para robarle el teléfono celular y la billetera con todos sus documentos.

Tras cometer el doble robo, los delincuentes se dispusieron a darse a la fuga. Hasta el momento no hay personas detenidas.