A partir de esta semana que comienza, la empresa Eskabe, la fábrica de electrodomésticos ubicada en Mar del Plata, iniciará un período de suspensiones al menos por tres meses.

"Será hasta el 30 de septiembre, de acuerdo a lo dispuesto por el cronograma", indicó José Luis Rocha, titular de la seccional Mar del Plata de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Según comentó, la empresa tomó la determinación porque las ventas han mermado más de un 50%.

El gremialista precisó que los empleados de la firma van a cobrar el 80% del bruto, con lo cual le quedará en el bolsillo a los trabajadores el 100% del neto.

Cabe remarcar que Eskabe, fundada en el año 1950, cuenta con 120 trabajadores en total. Las suspensiones abarcarían a la gran mayoría del personal, pero por tandas. "Estamos hablando de un 30% que en cada tanda va a salir", señaló. La empresa cuenta con otra planta en el partido bonaerense de San Martín la cual también es sede administrativa y comercial.

"Es un acuerdo, si se quiere, favorable para los trabajadores, pero como siempre decimos, lo malo es tener que hacer un acuerdo. Esto nos marca que la situación no está bien, no está bien económicamente, la industria está planchada, como venimos diciendo hace muchos meses. Ya se empiezan a ver las consecuencias. Los cronogramas de suspensiones empiezan a ser ya cada vez más seguidos", dijo Rocha.

Asimismo aclaró que en Mar del Plata, Eskabe es la primera fábrica que inicia este tipo de modificaciones en su producción, pero también hay algunas empresas que empezaron con despidos por goteo y algunas que están con intenciones de suspensiones. "La situación en el próximo trimestre va a ser compleja", consideró.

“Esperemos que esto se termine a fines de septiembre y que no tengamos que seguir con las suspensiones, que no sea grave y esto no se convierta en despidos”, manifestó.