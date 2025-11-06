El municipio de General Madariaga sorprendió este miércoles con un comunicado oficial: el Refugio Municipal de Animales suspenderá su funcionamiento dentro de los próximos 30 días, debido a la compleja situación económica que atraviesa la comuna.

Según informó el medio local Central de Noticias Madariaga, desde el Ejecutivo señalaron que la caída en la coparticipación provincial y la baja en el pago de tasas durante los últimos meses obligan a priorizar los servicios esenciales. Por ese motivo, el refugio dejará de operar de manera temporal.

Actualmente, 99 perros viven en el predio, donde reciben alimentación, atención veterinaria y acompañamiento por parte de voluntarios de la organización Provida Madariaga. Ante el inminente cierre, la Municipalidad lanzó una campaña de adopción para que los animales puedan encontrar un hogar.

Las personas interesadas pueden acercarse al refugio de lunes a sábado o comunicarse por WhatsApp al 2254-620491 para consultas y adopciones.

Además, el Municipio informó la suspensión momentánea de los turnos de castración gratuita, aunque aclaró que se mantendrán los ya otorgados. La medida también afectará el sistema de control poblacional de animales.

La decisión generó preocupación en entidades proteccionistas. Desde Provida Madariaga cuestionaron el cierre y advirtieron que podría poner en riesgo la salud pública al suspender las vacunaciones y esterilizaciones, en un contexto donde la sobrepoblación canina continúa siendo un problema.

Según remarcaron, más de un centenar de perros adultos deberían conseguir adoptantes en un plazo muy corto, lo que podría derivar en nuevos casos de abandono.

Mientras tanto, voluntarios y vecinos comenzaron a movilizarse en redes sociales para difundir fotos y datos de los perros en adopción, con el objetivo de evitar que queden sin contención una vez que el predio cierre sus puertas.