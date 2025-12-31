La no aprobación del aumento del boleto de transporte público en el Concejo Deliberante tuvo consecuencias el servicio de colectivos de Tandil. Tras la sesión ordinaria, las empresas prestatarias anunciaron un recorte en las frecuencias como medida de fuerza ante la imposibilidad de actualizar la tarifa.

Ads

Durante el debate legislativo, el bloque de Acción Tandilense–La Libertad Avanza logró posponer el incremento del boleto, que había sido acordado entre los sectores lunghistas y el peronismo, y que fijaba el valor en 1.506 pesos. La decisión generó el rechazo de las empresas, que aseguran no poder sostener el esquema actual sin la actualización tarifaria.

En diálogo con LA VOZ DE TANDIL, el referente del sector, Daniel Albanese, confirmó cómo se aplicará el recorte del servicio. Según detalló, el 1º de enero de 2026 los colectivos circularán con una frecuencia de una hora, y el último micro partirá desde la cabecera a las 21.00.

Ads

A partir del 2 de enero, se retomará la frecuencia habitual de un colectivo cada 15 minutos, aunque continuará suspendido el turno noche. De esta manera, el último servicio seguirá saliendo de la cabecera a las 21, afectando especialmente a los usuarios que dependen del transporte público en horarios nocturnos.

Ads