Por Ramiro Pablo Gómez

Las agencias de viajes y el turismo en general se han visto seriamente afectados por la imposibilidad de retomar la actividad en contexto de pandemia. Una empresaria turística bahiense abrió un café en el mismo local. Con 30 años de trayectoria en viajes incursionó en la gastronomía y además confirmó su precandidatura a concejala por el partido vecinalista “Todos por Bahía”

- Reciclaron la agencia de viajes en una cafetería por la pandemia y funcionan las dos actividades en paralelo. ¿Cómo va esta experiencia?

Después de un año y medio de nula actividad turística y debido a que nuestra agencia tiene una ubicación preferencial, una dimensión importante, nos dio la oportunidad de reciclarnos y armar un café. Es Maneiro Coffee and Travel porque la idea es seguir vinculados con el turismo. Mientras esperamos que se pueda trabajar de lleno en el turismo queremos seguir con esta actividad que es muy linda y tiene mucho que ver con el rubro ya que cuando estudiamos turismo también aprendimos sobre gastronomía y hotelería.

- ¿Los mismos integrantes de la agencia se encargan de poner en funcionamiento la cafetería?

Nuestra administrativa sigue en esa actividad, los licenciados en turismo están trabajando de mozos, y hubo que tomar personas como Chef y otras para cubrir horarios porque es extenso de 8.00 a 22.00.

- ¿Qué sirven? ¿Cafetería y pastelería?

Todo lo que es gourmet, cafetería, pastelería, ensaladas, pizza, tartas. No tenemos minutas porque no es un restaurante.

- ¿Se da la fusión entre quien va a tomar un café y consulta por turismo?

Si. Hay gente nueva que nos ha preguntado por viajes y también vienen nuestros clientes. Estamos a dos cuadras de la plaza, a media del teatro municipal y el lugar tiene unas dimensiones de 250 metros cuadrados. No era una oficina solamente sino que era un espacio con objetos traídos del exterior, de viajes a Turquía, Grecia, de todos lados. Eso nos sirvió para proyectarnos en lo que es la cafetería.

- ¿Y esta actividad de cafetería la piensan solo en pandemia o la quieren continuar?

Va a seguir combinado con lo que es el turismo. El resto de los colegas de turismo siguen cerrados ya que no hay actividad. Los pasajeros nos preguntan, nos consultan, pero las ventas son mínimas.

- ¿Qué destinos trabajan?

Siempre hemos hecho salidas grupales al exterior, centro del país. También China, Hong Kong, Dubái, Caribe, Europa. Salidas grupales dentro del país, salidas puntuales a Disney con quinceañeras. Hace 30 años que estamos en la profesión.

- ¿Cuándo crees que se puede retormar la actividad turística de manera “normal”?

Estimo que en el verano tendremos actividad. Mucho va a ser dentro del país. Lo que escuchamos de la gente que viene a consumir es que cuándo se pueda quiere viajar a donde sea. Eso permite pensar que en corto plazo tendremos actividad.

- Pareciera que hay una demanda contenida por toda la gente que no pudo viajar en pandemia

Si, va a haber mucha demanda. Según estudios Argentina es uno de los países que más viaja. El Argentino busca viajar donde pueda.

- Sos precandidata a concejal por el partido vecinal “Todos por Bahía” ¿Por qué te inclinaste hacia la política?

La verdad que es algo que no lo pensé nunca pero me convocó gente a la que estimo mucho y se cómo trabaja, me gustó sumarme y creo en el vecinalismo. Así como proyecto en mi actividad privada lo voy a hacer por la Ciudad, los vecinos y vecinas.