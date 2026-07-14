La profundización de las restricciones al suministro de gas para grandes usuarios comenzó a impactar de lleno en la actividad industrial de la provincia de Buenos Aires. En Cañuelas, la empresa Cerámica Cañuelas busca suspender a unos 100 trabajadores debido a la interrupción total del abastecimiento de combustible.

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La medida se da en medio del incremento de la demanda residencial de gas por la ola de frío, un escenario que obligó a profundizar las restricciones para la industria con el objetivo de garantizar el suministro a los hogares y servicios esenciales.

De acuerdo a lo que publicó el medio local InfoCañuelas, el delegado del Ministerio de Trabajo en Lobos, Dardo Alberto Mansilla, confirmó que la empresa impulsa un acuerdo con el sindicato en el marco del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).

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"La empresa Camuzzi les redujo la provisión de gas a cero. En otras plantas se la redujeron al 50%, pero en Cañuelas es cero. Por lo tanto, quieren adecuarse al artículo 223 bis, lo que debe ser homologado por el sindicato", explicó el funcionario.

La audiencia se realizó el lunes en la sede local del Ministerio de Trabajo para analizar la propuesta de la empresa, que contempla suspensiones rotativas de aproximadamente 100 operarios durante 28 días, con vigencia hasta el 9 de agosto.

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El artículo 223 bis de la LCT establece que, ante una falta o disminución de trabajo o por causas de fuerza mayor no imputables al empleador, las empresas pueden acordar con el sindicato el pago de una prestación no remunerativa para los trabajadores suspendidos. Ese mecanismo requiere la homologación de la autoridad laboral.