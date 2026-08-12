La Ruta Provincial 2 es uno de los principales corredores turísticos de la provincia de Buenos Aires y, especialmente durante los períodos de mayor movimiento hacia la Costa Atlántica, concentra miles de vehículos que atraviesan sus más de 370 kilómetros.

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Pero el viaje no tiene por qué ser solamente llegar al destino. A lo largo del recorrido existen distintos paradores y espacios gastronómicos que invitan a frenar, comer algo rico y disfrutar de una experiencia diferente.

Entre Chascomús, Lezama y Castelli aparecen cuatro propuestas que combinan gastronomía, tradición y productos artesanales.

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Atalaya, un clásico de Chascomús

Fundado en 1942, el Parador Atalaya se convirtió con el paso de las décadas en uno de los puntos de descanso más tradicionales para quienes viajan hacia la Costa Atlántica.

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Se trata de una empresa familiar dedicada a la elaboración artesanal de sus productos, que encontró en la Ruta 2 un lugar privilegiado para convertirse en punto de encuentro de distintas generaciones.

La parada es casi obligada para quienes disfrutan de las clásicas medialunas acompañadas por un café, aunque la propuesta gastronómica incluye una amplia variedad de productos para continuar el viaje con algo rico.

La Matera, sabores artesanales en Lezama

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A la altura del kilómetro 157 de la Ruta 2 se encuentra La Matera, un pequeño emprendimiento familiar que desde hace más de 20 años recibe a viajeros con una propuesta basada en producciones artesanales y productos regionales.

Su carta ofrece una importante variedad de sándwiches, desde los clásicos de jamón y queso, salame y queso o bondiola, hasta combinaciones más elaboradas.

Entre las opciones especiales aparecen preparaciones con queso azul, jamón crudo, rúcula, queso de cabra, aceitunas, morrones agridulces y frutos secos.

Además, cuenta con alternativas vegetarianas, entre ellas una preparación con tomate, berenjenas al escabeche, lechuga, zanahoria, repollo, aceitunas, queso y morrones agridulces.

Entre Pueblos, una pausa con sándwich artesanal

En el kilómetro 122, en Chascomús, sobre la mano hacia Capital Federal, Entre Pueblos propone una parada diferente, con un espacio gastronómico que combina mobiliario moderno con algunos detalles que remiten al pasado.

El concepto gira alrededor de un protagonista: el sándwich artesanal. La carta es breve, pero apuesta por materias primas de calidad, fiambres y carnes de elaboración artesanal y combinaciones preparadas en el momento.

Entre las alternativas más elegidas aparece el pastrami ahumado artesanal con queso provolone, pimientos asados y rúcula, además del jamón crudo curado artesanal con cherries confitados y pesto de tomates secos.

También se destaca la mortadela artesanal acompañada con nuez, dentro de una propuesta pensada para quienes buscan comer bien durante el viaje sin convertir la parada en una larga espera.

CafeQuevá, café de especialidad en Castelli

En el kilómetro 174,5 de la Ruta 2, a la altura de Castelli, aparece CafeQuevá, una propuesta especialmente atractiva para los amantes del café.

Rodeado de un entorno que invita a tomarse un descanso, el lugar funciona como cafetería de especialidad, con granos provenientes de distintas partes del mundo que son molidos en el momento.

Además de consumir en el lugar, los visitantes pueden comprar café y distintos accesorios vinculados al mundo cafetero.

Para acompañar las infusiones hay budines, panes de queso, medialunas calientes y tostadas con jamón y queso. También cuenta con opciones sin gluten.

Durante el verano, la propuesta suma cafés fríos y limonadas, ideales para hacer una pausa antes de continuar rumbo a la Costa.