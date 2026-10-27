El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, prohibió la circulación por los caminos rurales del distrito durante 48 horas, con una excepción para los tamberos. La medida busca evitar un mayor deterioro de la red vial ante las lluvias que afectan al centro-oeste bonaerense.

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El jefe comunal anunció la decisión el lunes 26 de octubre a través de un video publicado en su cuenta de X. Allí explicó que se comunicaría con la Policía Rural para garantizar el cumplimiento de la restricción.

🛤️A partir de hoy, durante 48 horas queda prohibido circular por caminos rurales, excepto por tamberos. 🌧️En caso de que continúen las precipitaciones, lo extenderemos. Entre todos tenemos que cuidar la colectividad del partido de Pehuajó. https://t.co/xGBkFIdYwr — Pablo Javier Zurro (@PJZurro) October 25, 2026

“A partir de hoy, durante 48 horas, queda prohibido circular por caminos rurales, excepto por tamberos”, señaló Zurro. También advirtió que la prohibición podría extenderse en función de las condiciones meteorológicas.

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“No me rompan los caminos rurales, que cuestan mucho, los reconstruimos, trabajamos y le brindamos una conectividad a todos”, expresó el intendente, al pedir la colaboración de los vecinos para preservar la infraestructura del distrito.

La actividad lechera quedó exceptuada de la medida para permitir el trabajo de los tamberos. “Entre todos tenemos que cuidar la conectividad del partido de Pehuajó”, concluyó.

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Las lluvias de las últimas semanas agravaron los problemas de transitabilidad en distintos puntos del centro-oeste bonaerense. En 9 de Julio, por ejemplo, se registraron hasta 320 milímetros entre fines de septiembre y las primeras semanas de octubre.

También en Carlos Casares, partido vecino de Pehuajó, numerosos caminos rurales presentan dificultades para circular. La situación se suma a las inundaciones del año pasado, que afectaron a varios municipios de la región y deterioraron la red vial rural.