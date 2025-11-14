Por obras de renovación de vías entre Maldonado y Tigre, el tren Mitre informó que suspenderá otra vez el ramal a Tigre durante cuatro días: del 21 al 24 de noviembre.

La situación afectará a miles de usuarios que utilizan este transporte a diario para viajar desde la zona norte del conurbano hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Además, en el mismo servicio, habrá recorrido limitado entre Belgrano R y J. L. Suárez / Bmé. Mitre este sábado 15 de noviembre, y desde el viernes 21 al lunes 24 de noviembre inclusive. Los trenes de los ramales J. L. Suárez y Bmé. Mitre no saldrán ni llegarán a Retiro por la obra de modernización del ingreso de trenes a la estación terminal.

De acuerdo a lo precisado por la empresa, la programación contempla la intervención en vías, alcantarillas y sistemas de señalización en sectores clave de la traza ferroviaria, que forma parte del corredor más transitado de toda la red de trenes urbanos.

Por último, los usuarios afectados por las restricciones tienen varias alternativas para viajar durante los cuatro días mencionados. En el caso de la conexión entre Retiro y Tigre, por ejemplo, se puede utilizar el ramal Bartolomé Mitre y su conexión con el Tren de la Costa, o distintas combinaciones de colectivos como las líneas 130 A, 101, 60 y 21 E.

Del mismo modo, para quienes tienen que viajar hacia Retiro desde las estaciones de Beccar, San Isidro y Acassuso están las posibilidades de las líneas de colectivo 60, 203 y 365. Y desde la estación de Martínez, el 314.

Todos estos colectivos llegan hasta Puente Saavedra y allí deben transbordar con el tren Belgrano Norte en la estación Aristóbulo del Valle. Mientras que en la zona del bajo de San Isidro se recomienda tomar el Tren de La Costa y luego en la estación Maipú trasbordar con colectivos como 59, 60, 71 y 152.