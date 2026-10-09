Rodrigo Santamaría Martini, secretario legislativo del Concejo Deliberante de Azul, fue denunciado por presunta estafa en el marco de una actividad financiera en dólares estadounidenses. La denuncia fue radicada en la UFI N° 2 del Departamento Judicial de Azul, a cargo del fiscal David Carballo.

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Al menos cuatro personas aseguraron haber sido damnificadas por el accionar de Santamaría Martini. La cifra total entregada alcanzaría los 86 mil dólares.

De acuerdo con una de las declaraciones realizadas ante la Fiscalía, hace aproximadamente diez meses una de las personas denunciantes tomó conocimiento de la existencia de una “financiera personal” que ofrecía ganancias en función del dinero aportado. En ese caso, habría entregado 31 mil dólares en efectivo, en varias tandas, y inicialmente habría recibido los intereses acordados.

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Sin embargo, el 20 de septiembre, cuando debía concretarse el pago de nuevos intereses, la comunicación comenzó a dilatarse. Posteriormente, dejaron de responderse mensajes y llamadas.

Según indicó el medio Noticias de Azul, la persona denunciante logró llegar hasta un domicilio de Azul donde fue atendida por quien sería la pareja del imputado. Según su relato, la mujer le manifestó que Santamaría Martini le había dicho que “tenía que irse de la ciudad porque debía mucha cantidad de plata” y que desconocía su paradero.

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La investigación judicial se encuentra en curso. Será la Justicia la encargada de establecer si existieron los hechos denunciados y, en caso de corresponder, determinar las responsabilidades pertinentes.

Cargos de Santamaría Martini

Ocupa actualmente el cargo de secretario legislativo del Concejo Deliberante de Azul. Desde mayo de este año, se desempeña como Presidente de la junta Ejecutiva del partido GEN de Azul.

Pidieron su expulsión

El bloque de Fuerza Patria de Azul emitió un comunicado en el que solicitó al presidente del Concejo Deliberante, Ignacio Furiasse, que disponga el cese inmediato de Santamaría en su cargo de prosecretario.

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En el documento, Fuerza Patria advirtió sobre el impacto de la situación en las instituciones democráticas y sostuvo: “Esta situación daña profundamente la confianza de la comunidad en las instituciones de la democracia. No deben quedar dudas de ningún tipo de incidencia política en la investigación de las denuncias realizadas y en la estimación de las mismas”.

Por otra parte, Fuerza Patria planteó la necesidad de volver a considerar la eliminación de las prosecretarías del Concejo Deliberante, una propuesta que, según indicó, ya había sido impulsada anteriormente por ese espacio. Finalmente, el bloque recordó que la decisión sobre el cargo corresponde a las autoridades del cuerpo, integrado por representantes de La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical y el GEN.