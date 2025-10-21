El secretario de Turismo de Monte Hermoso, Franco Gentili, explicó que la comuna está “pasando una situación complicada, como tantos otros municipios, haciendo un esfuerzo grande”.

Ads

"Por eso hacer una inversión como la que significa la Fiesta de las Colectividades, que es uno de los eventos más onerosos que tenemos en Monte durante el año, no la podemos llevar adelante”, dijo.

En el evento que convoca a delegaciones de distintas ciudades, “todo es inversión municipal”, precisó, y aseguró: "Si bien la organizamos en conjunto con el Círculo Italiano de nuestra ciudad, el Estado es el que hace la inversión. Y hoy el intendente y todo el equipo están preocupados por llegar a pagar los sueldos a fin de mes, a atender a la salud, al trabajo, a la educación, a donde se han destinado recursos que no se tenían pensados”.

Ads

De cara a lo que resta hasta fin de año, afirmó que el objetivo es mantener el calendario de eventos: la competencia de triatlón y el evento Monte Cannabis Salud durante noviembre, y la Fiesta de la Cerveza en diciembre que dará inicio a la temporada 2025/2026. Y sobre la temporada estival, admitió que el panorama “no es nada bueno”.

“Estamos trabajando fuertemente para que de alguna manera, más allá de las necesidades y destinando los recursos a ciertas áreas que teníamos presupuestados, pero no previstas para esta época del año, mantener el calendario porque lo turístico para nosotros es muy importante”, expuso el funcionario, según informó Frente a Cano.

Ads