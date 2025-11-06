El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que el 75% de los vehículos pagará menos Impuesto a los Automotores durante 2026. La medida, incluida en la Ley Impositiva que acompaña al Presupuesto provincial, busca corregir las distorsiones generadas el año pasado y recomponer la progresividad del tributo.

Ads

Según explicó el titular de la Agencia de Recaudación de la Provincia (ARBA), Cristian Girard, la baja será en términos nominales, es decir, el monto a pagar será menor en valores absolutos respecto al período anterior para tres de cada cuatro contribuyentes. “El ajuste tiene como finalidad recomponer la progresividad y evitar que el aumento del valor de los vehículos vuelva a empujar a los contribuyentes hacia escalas superiores”, señaló el funcionario.

Menos tramos y alícuotas más bajas

Ads

El esquema actual de quince tramos con alícuotas que iban del 3,64% al 5% será reemplazado por una tabla simplificada de cinco tramos, con una alícuota mínima del 1% y una máxima del 4,5%. Esta reformulación apunta a evitar los “saltos” bruscos que se producían en el monto a pagar cuando un vehículo subía de valuación fiscal, determinada por los precios de referencia del mercado automotor.

El cambio responde a una situación registrada en 2025, cuando la falta de una nueva ley impositiva y el incremento generalizado de los valores de los autos provocaron que muchos modelos pasaran de tramo, quedando alcanzados por tasas más altas.

Ads

“Lo que se está haciendo ahora es corregir esa distorsión”, explicaron fuentes del sector. “El año pasado, al no actualizarse la ley y tomarse la valuación de la base de Acara, muchos vehículos saltaron de escala y terminaron pagando más de lo que correspondía”.

Con esta modificación, la administración bonaerense busca restablecer la proporcionalidad entre el valor del vehículo y la carga tributaria, aliviando especialmente a los propietarios de autos de gama media y baja.