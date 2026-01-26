Portal de empleos en Tigre: El municipio dispuso una web dirigida a vecinos que buscan trabajo
El Gobierno local ofrece a la comunidad un sitio web donde empresas y comercios cargan sus ofertas laborales
El Municipio de Tigre, a través del Portal de Empleo, promueve la inserción laboral de vecinos en diversas empresas y comercios del distrito, donde cada semana se realizan búsquedas laborales para puestos vacantes en empresas locales.
Los interesados deben registrarse en el portal y completar los datos solicitados para crear un perfil en el sitio web. Además, se brinda asesoramiento presencial del servicio gratuito de intermediación laboral a través de los operativos de Punto Empleo que se desarrollan en institutos terciarios y universidades para que los estudiantes puedan registrarse en el Portal de Empleo.
También, el Municipio impulsa la formación laboral desde edades tempranas a través del taller de Primer Empleo “Tu Futuro CV”, dirigido a estudiantes de 5° y 6° año de colegios secundarios. El programa ofrece información a los jóvenes sobre el uso del portal y herramientas para afrontar su primera entrevista laboral.
Se trabaja en conjunto con programas nacionales y provinciales de inserción laboral para generar nuevas oportunidades y fortalecer los vínculos con empresas y comercios con el fin de fomentar el desarrollo económico de la comunidad.
