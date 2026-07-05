El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que este domingo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá una jornada con bajas temperaturas y probabilidad de lluvias aisladas, especialmente entre la tarde y la noche, mientras que el resto de la semana estará marcado por un tiempo estable y sin fenómenos meteorológicos de relevancia.

Ads

Según el organismo, la mañana comenzó con neblinas y escasas probabilidades de precipitaciones, aunque con el correr de las horas aumentarán las chances de lluvia. La temperatura mínima será de 7°C y la máxima alcanzará los 12°C, con una probabilidad de precipitaciones de hasta el 70% durante la tarde y la noche.

Para el lunes se espera una mejora en las condiciones meteorológicas. Habrá bancos de niebla durante la madrugada y la mañana, sin lluvias previstas y con temperaturas que oscilarán entre 6°C y 13°C. Además, el viento rotará del este al sur con velocidades de entre 13 y 31 km/h.

Ads

Desde el martes volverá a predominar el sol, aunque el frío continuará. El SMN prevé una temperatura mínima de apenas 3°C, mientras que la máxima llegará a 16°C.

Las condiciones estables se mantendrán durante el miércoles y el jueves en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Se pronostican cielos mayormente despejados, mínimas de entre 6°C y 7°C y máximas de hasta 17°C, con vientos del norte y noreste y sin ráfagas importantes.

Ads

En tanto, el pronóstico extendido indica que el viernes y el sábado persistirá el ambiente fresco, con temperaturas mínimas cercanas a los 7°C y máximas de entre 12°C y 13°C, bajo un escenario de nubosidad variable y sin precipitaciones previstas.

El SMN también informó que, tras las lluvias aisladas previstas para este domingo, no se esperan fenómenos meteorológicos adversos durante el resto de la semana, por lo que el panorama será estable, aunque con temperaturas típicas del invierno.