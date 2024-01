El temporal pasó hace exactamente 33 días. Mientras la comuna está en reconstrucción y lamenta la muerte de 13 personas, Melisa Durando, esta internada en Capital Federal con múltiples fracturas.

"Tiene muchas contusiones, quebraduras en costillas, la pelvis, tibia y peroné y tiene comprometidas las vértebras 1 y 2. Está muy delicada todavía", contó Fabián, el hermano de la mujer a la radio LU2.

Melisa estaba en el club Bahiense del Norte que fue el escenario que se cobró 13 vidas en el temporal de mediados de diciembre. "Ella y su marido estaban sentados en la tribuna de la cancha 3, en el medio, y cuando se levantó el viento dijeron de irse, pero no tuvieron tiempo de nada", recordó Fabián.

"Fue caótico. Yo estaba en Olimpo, en el Norberto Tomás, y por los vidrios vi el ventarrón. Se cortó la luz, se puso feo... Mi hermana siempre se comunica conmigo para ver cómo estoy y como no me llamaba, la llamé yo; pero no me atendía. Ahí le dije a mi esposa de ir porque pensé que había pasado algo, sin saber nada hasta ese momento", narró.

Fabián relevó que "a Melisa la rescató un muchacho de abajo de los escombros, ingresó al hospital Municipal y siempre estuvo en terapia intensiva".

"En la clínica todos los días nos dicen que es increíble la fortaleza de Meli. De a poquito va mejorando, pero es una lucha que va a llevar mucho tiempo de rehabilitación. La están operando casi todas las semanas. Cuando te toca vivir algo así es caótico. Es una pesadilla", completó Fabián.