El Gobierno de Morón presentó oficialmente una nueva edición del programa “Precios moronenses”, una iniciativa orientada a garantizar el acceso a productos básicos a precios accesibles en distintos comercios adheridos del distrito.

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La presentación se realizó en el Supermercado Zeta, uno de los locales que forman parte del programa, con la participación de funcionarios municipales, comerciantes y representantes del sector productivo local.

La propuesta incluye una canasta de 14 productos secos por 16.900 pesos y otra de 11 productos de limpieza e higiene personal por 14.900 pesos. Desde el Ejecutivo local señalaron que el objetivo es acompañar la economía de las familias moronenses y, al mismo tiempo, promover el consumo en comercios de cercanía.

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La canasta de productos secos contiene leche larga vida, cacao, atún desmenuzado, fideos, puré de tomate, yerba, duraznos en lata, aceite mezcla, mayonesa, arvejas, azúcar, arroz, galletitas cracker y mermelada.

En tanto, la canasta de limpieza e higiene personal incluye papel higiénico, rollo de cocina, detergente, lavandina, limpiador líquido, desinfectante en aerosol, jabón líquido para lavarropas, suavizante para ropa, jabón de tocador, rejilla americana y esponja salvauñas.

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Los productos pueden adquirirse en distintos comercios adheridos, entre ellos las sucursales de Supermercado Zeta, además de Supermercado Las Palmas, El Económico, Eco Express, Supermercado Las Vegas, Almacén DyD, Autoservicio Su Gusto y Minimercado Celeste.

Desde el Municipio remarcaron que la medida forma parte de una serie de políticas públicas destinadas a sostener el consumo y fortalecer la economía local. En ese marco, el intendente Lucas Ghi presentó recientemente la “Tarjeta Joven”, una herramienta que otorga beneficios y descuentos en más de 250 comercios del distrito para las juventudes de la comuna.

La iniciativa se suma a una credencial similar ya vigente para adultos mayores. Ambas pueden solicitarse en el espacio de Atención al Vecino ubicado en el Palacio Municipal de Morón.

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Del lanzamiento participaron el secretario de Desarrollo Productivo, Santiago Muñiz; el director de Comercio del Municipio, Pablo Manso; el presidente de la Cámara de Panaderos, Javier Silva; además de representantes de los comercios adheridos y referentes del sector comercial del distrito.