Un integrante de la Prefectura Naval Argentina con funciones en Quequén fue condenado por la Justicia Federal de Necochea luego de comprobarse que le cobró una coima a un motociclista durante un operativo de control vehicular realizado en Puerto Quequén.

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Según informó el medio La Voz del Pueblo, el efectivo Sebastián Ezequiel Bialous recibió una pena de un año y tres meses de prisión de ejecución condicional, además de una multa de 150 mil pesos a favor de la víctima e inhabilitación especial por un año.

De acuerdo a la investigación judicial, el hecho ocurrió el 27 de octubre de 2019 cerca de las 15.30 en el puesto de control de Prefectura ubicado sobre avenida 2 y Escollera Sur, en la margen Necochea de Puerto Quequén.

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Durante el procedimiento, el prefecto detectó que un motociclista circulaba sin seguro y que llevaba entre sus pertenencias medio cigarrillo de marihuana.

Según sostuvo la acusación, Bialous le exigió 1300 pesos para evitar iniciar actuaciones policiales y terminó quedándose con el dinero.

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La Fiscalía Federal impulsó la causa bajo la figura de “concusión”, delito vinculado al cobro indebido realizado por un funcionario público aprovechando su cargo.

Finalmente, el expediente se resolvió mediante un acuerdo de juicio abreviado aceptado por el imputado y el juez federal Bernardo Bibel lo condenó como autor de exacciones ilegales.

Además, la Justicia unificó esta pena con otra condena posterior que el prefecto había recibido en una causa por “robo simple en grado de tentativa”, tramitada en el Departamento Judicial de Bahía Blanca.

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De esta manera, quedó firme la pena única de un año y tres meses de prisión condicional, junto con las costas del proceso y la inhabilitación especial para ejercer funciones.