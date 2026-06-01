Premiaron a dos referentes del diario La Capital durante los festejos por el Día del Periodista en Mar del Plata
El director Florencio Aldrey fue reconocido en el marco de los 121 años del diario marplatense. Además, el subdirector Marcelo Pasetti recibió el Premio Don Manuel Álvarez Argüelles a la Trayectoria Periodística por sus más de cuatro décadas de trabajo en los medios.
Mar del Plata fue escenario este sábado de una nueva celebración anticipada por el Día del Periodista, donde dos referentes de la prensa local fueron reconocidos por su trayectoria y aporte a la actividad.
Durante la tradicional ceremonia realizada en el Hotel Costa Galana, el director del diario La Capital, Florencio Aldrey, recibió una distinción especial por el 121° aniversario del histórico medio marplatense. En tanto, el subdirector Marcelo Pasetti fue galardonado con el XXI Premio Don Manuel Álvarez Argüelles a la Trayectoria Periodística.
Pasetti, que lleva 43 años en la redacción de La Capital y también desarrolló una extensa carrera en radio y televisión, agradeció el reconocimiento y compartió el premio con colegas, compañeros de trabajo y su familia.
"Es una emoción muy fuerte todo esto. Es un honor recibir esta distinción", expresó durante la ceremonia. Además, destacó el valor del periodismo en tiempos de cambios tecnológicos y sostuvo que la profesión sigue siendo una tarea profundamente humana.
En su discurso también hizo referencia al contexto actual que atraviesa la actividad y remarcó: "El periodismo no está para ser complaciente con el poder. El periodismo está para molestar al poder".
Por su parte, Aldrey agradeció la distinción otorgada por la familia Álvarez Argüelles y recordó sus más de cuatro décadas vinculado al mundo de los medios de comunicación.
La presidenta y CEO de Álvarez Argüelles Hoteles, Claudia Álvarez Argüelles, fue la encargada de entregar los reconocimientos. En el caso de Aldrey, recibió una pluma realizada en oro y plata con su nombre grabado.
La ceremonia también distinguió al periodista Alan Ferraro con el Premio Revelación y a Fernando Tornello con el Premio Legado en el Periodismo Deportivo.
La celebración reunió a periodistas de medios nacionales y locales, además de invitados especiales vinculados al ámbito cultural y empresarial. Como cada año, el encuentro buscó reconocer la labor periodística y rendir homenaje a quienes ejercen la profesión con compromiso, trayectoria y vocación.
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