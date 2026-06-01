Mar del Plata fue escenario este sábado de una nueva celebración anticipada por el Día del Periodista, donde dos referentes de la prensa local fueron reconocidos por su trayectoria y aporte a la actividad.

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Durante la tradicional ceremonia realizada en el Hotel Costa Galana, el director del diario La Capital, Florencio Aldrey, recibió una distinción especial por el 121° aniversario del histórico medio marplatense. En tanto, el subdirector Marcelo Pasetti fue galardonado con el XXI Premio Don Manuel Álvarez Argüelles a la Trayectoria Periodística.

Pasetti, que lleva 43 años en la redacción de La Capital y también desarrolló una extensa carrera en radio y televisión, agradeció el reconocimiento y compartió el premio con colegas, compañeros de trabajo y su familia.

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"Es una emoción muy fuerte todo esto. Es un honor recibir esta distinción", expresó durante la ceremonia. Además, destacó el valor del periodismo en tiempos de cambios tecnológicos y sostuvo que la profesión sigue siendo una tarea profundamente humana.

En su discurso también hizo referencia al contexto actual que atraviesa la actividad y remarcó: "El periodismo no está para ser complaciente con el poder. El periodismo está para molestar al poder".

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Por su parte, Aldrey agradeció la distinción otorgada por la familia Álvarez Argüelles y recordó sus más de cuatro décadas vinculado al mundo de los medios de comunicación.

La presidenta y CEO de Álvarez Argüelles Hoteles, Claudia Álvarez Argüelles, fue la encargada de entregar los reconocimientos. En el caso de Aldrey, recibió una pluma realizada en oro y plata con su nombre grabado.

La ceremonia también distinguió al periodista Alan Ferraro con el Premio Revelación y a Fernando Tornello con el Premio Legado en el Periodismo Deportivo.

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La celebración reunió a periodistas de medios nacionales y locales, además de invitados especiales vinculados al ámbito cultural y empresarial. Como cada año, el encuentro buscó reconocer la labor periodística y rendir homenaje a quienes ejercen la profesión con compromiso, trayectoria y vocación.