El periodista balcarceño Eduardo Ernesto "Felipe" Pinilla recibirá el premio anual a la trayectoria que otorga la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios (ABoPA), en reconocimiento a su extensa labor en el periodismo especializado en el sector agropecuario.

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La distinción será entregada este miércoles a las 12 en el stand del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), en el marco de la Exposición Rural de Palermo, con la presencia de socios de la entidad y personas vinculadas a la trayectoria del periodista.

Pinilla, integrante de El Diario y FM 100.9 de Balcarce, cubre de manera ininterrumpida la Exposición Rural desde 2005, con la única excepción del período de la pandemia. Anteriormente también realizó coberturas del tradicional encuentro agropecuario durante las décadas de 1980 y 1990.

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Además, participó de las reuniones realizadas en Mar del Plata en 2007 que dieron origen a la creación de la ABoPA, entidad que reúne a periodistas especializados en la actividad agropecuaria de la provincia de Buenos Aires.

A lo largo de sus coberturas en La Rural, el periodista puso especial énfasis en reflejar la participación de las cabañas de Balcarce y la región, así como en destacar el trabajo de productores, profesionales, investigadores y empresarios vinculados al sector agropecuario.

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Con este reconocimiento, la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios distinguirá una trayectoria de décadas dedicada a informar sobre el campo y a visibilizar el aporte de Balcarce y su zona en uno de los principales escenarios de la actividad agropecuaria argentina.