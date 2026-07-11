Un nuevo hecho de violencia que la Justicia investiga por su presunta vinculación con el narcomenudeo volvió a poner el foco sobre la seguridad en el partido de San Martín, gobernado por el intendente Fernando Moreira. Tres personas fueron detenidas y la Policía Bonaerense secuestró armas de fuego, alrededor de 2.000 dosis de cocaína, marihuana y más de $400.000 en efectivo durante una serie de allanamientos.

Ads

Según informó la Agencia Noticias Argentinas (NA), la investigación comenzó luego de que un joven de 21 años ingresara a un hospital con heridas de bala en el abdomen y en el antebrazo izquierdo. En un primer momento, la víctima manifestó que había sido atacada desde un automóvil mientras circulaba por la avenida Constituyentes.

Sin embargo, a medida que avanzó la investigación, los pesquisas orientaron la causa hacia un posible conflicto relacionado con la comercialización de estupefacientes.

Ads

Foto: NA

Como resultado de las tareas investigativas, la Policía Bonaerense realizó una serie de allanamientos en distintos puntos del distrito, donde fueron detenidas tres personas.

Durante los procedimientos se secuestraron armas de fuego, alrededor de 2.000 dosis de cocaína fraccionada, marihuana y más de $400.000 en efectivo, elementos que quedaron incorporados a la causa judicial.

Ads

De acuerdo con la información publicada por NA, la principal hipótesis de los investigadores es que el ataque estaría relacionado con una disputa vinculada al narcomenudeo. El secuestro de una importante cantidad de droga fraccionada, armas y dinero en efectivo volvió a exponer la preocupación por este tipo de delitos en el distrito.

La investigación continúa para determinar la participación de los detenidos en el ataque, establecer el origen y destino de la droga incautada y esclarecer las circunstancias del hecho. La causa quedó en manos de la Justicia.