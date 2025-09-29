Preocupa la crisis del transporte público en Coronel Rosales
Trabajadores del sistema de colectivos alertan sobre la grave situación del sector y piden soluciones urgentes al intendente Rodrigo Aristimuño.
Los chóferes de las empresas de transporte público de pasajeros de Coronel Rosales expresaron su preocupación por la situación que atraviesa el sector, que afecta a más de 120.000 usuarios mensuales y a más de 50 familias directamente involucradas. El comunicado, firmado por Lucas Villoldo y Juan Carlos Ibalo, delegados de Compañía Belgrano y Compañía Puntaltense, advierte que la problemática se ha ido gestando durante años y se agravó en los últimos meses, según reportó Infosexta.
Los trabajadores detallaron que la falta de inversión por parte de las empresas, la reducción de subsidios y las constantes roturas de unidades por antigüedad, sumadas al mal estado de muchas calles de la ciudad, provocan la disminución progresiva de pasajeros y un desfinanciamiento continuo de las compañías.
Reclamo por condiciones laborales y seguridad del servicio
En el comunicado, los delegados destacaron que, a pesar de las dificultades, continúan garantizando el servicio diario, incluso dejando de lado derechos básicos como descansos, indumentaria adecuada y calefacción en invierno. “Esta actividad sostiene a más de 50 familias directas y otras tantas indirectas, que convivimos con la preocupación e incertidumbre sobre cómo continuar y si cada mes podremos contar con nuestros salarios completos”, señalaron.
Los trabajadores insistieron en la necesidad de visibilizar la problemática y pidieron al intendente Aristimuño tomar “decisiones serias” que aseguren un servicio seguro y digno para los usuarios y para quienes lo brindan, concluyó el portal Infosexta.
