Los chóferes de las empresas de transporte público de pasajeros de Coronel Rosales expresaron su preocupación por la situación que atraviesa el sector, que afecta a más de 120.000 usuarios mensuales y a más de 50 familias directamente involucradas. El comunicado, firmado por Lucas Villoldo y Juan Carlos Ibalo, delegados de Compañía Belgrano y Compañía Puntaltense, advierte que la problemática se ha ido gestando durante años y se agravó en los últimos meses, según reportó Infosexta.

Los trabajadores detallaron que la falta de inversión por parte de las empresas, la reducción de subsidios y las constantes roturas de unidades por antigüedad, sumadas al mal estado de muchas calles de la ciudad, provocan la disminución progresiva de pasajeros y un desfinanciamiento continuo de las compañías.

Reclamo por condiciones laborales y seguridad del servicio

En el comunicado, los delegados destacaron que, a pesar de las dificultades, continúan garantizando el servicio diario, incluso dejando de lado derechos básicos como descansos, indumentaria adecuada y calefacción en invierno. “Esta actividad sostiene a más de 50 familias directas y otras tantas indirectas, que convivimos con la preocupación e incertidumbre sobre cómo continuar y si cada mes podremos contar con nuestros salarios completos”, señalaron.

Los trabajadores insistieron en la necesidad de visibilizar la problemática y pidieron al intendente Aristimuño tomar “decisiones serias” que aseguren un servicio seguro y digno para los usuarios y para quienes lo brindan, concluyó el portal Infosexta.

