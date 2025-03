En Chacabuco, la situación laboral sigue empeorando. El viernes pasado, diez trabajadores de la empresa Torres Americanas fueron despedidos, una firma que dependía principalmente de la obra pública.



La novedad fue informada a tráves de una nota solicitada por el Partido Obrero Chacabuco - Frente de Izquierda Unidad que fue publicada en el medio local Chacabuquero.

En la misma también mencionan un episodio triste en Don Yeyo, una empresa de la localidad, donde varios jóvenes fueron despedidos, y uno de ellos decidió prender fuego su moto en señal de protesta. “Me dejaron solo, no les importa nuestro destino”, fue la desgarradora frase del joven a través de un video, quien expresó su desesperación al ser abandonado por los sindicatos locales, que no reaccionaron ante la situación.

Además de los despidos en Torres Americanas, se sumó el cierre del histórico Diario de Hoy, con trabajadores que llevaban 30 años de antigüedad, y el cierre del canal local Somos Chacabuco, que también despidió a tres personas más.

El Partido Obrero denuncia que esta situación, que afecta principalmente a los jóvenes y a los trabajadores informales, “es resultado de una política de ajuste que continúa afectando a las clases más vulnerables”. Por último, exigieron la reincorporación inmediata de los trabajadores despedidos y la ocupación de fábricas que cierren o despidan personal.