El turismo nacional no repunta y la provincia de Buenos Aires no es la excepción. La dirigente de la Cámara Hotelera y Gastronómica de Junín, Nadia Gazzotti, detalló la actualidad del sector en el municipio bonaerense.

“Sigue siendo baja la cantidad de reserva y de ocupación, algunos hoteles trabajaron el pasado fin de semana en un 50 por ciento, salvo algunos casos excepcionales”, reveló tras el feriado al medio local la verdadonline.

“Ese porcentaje es superior al de la misma fecha del año pasado, sin embargo, no llegamos todavía al nivel de ocupación que necesitamos para trabajar más tranquilos. Tuvimos la semana pasada un certamen de hockey que aumentó la ocupación, y algunos hoteles captaron ese público”, explicó.

Los motivos de las bajas reservas

“La gente ya no planifica tanto el viaje, por ahí llega sin reservas. Pero también es cierto que hay un problema económico que afecta a la clase media, es bastante inestable la situación actual y es entendible que haya familias que ya dejan de hacer paseos y salidas”, aseguró la empresaria local.

Sobre el porcentaje de ocupación que necesita un hotel para sostenerse, detalló:

“Los números que sirven son del 70 por ciento, con ese porcentaje se pueden hacer inversiones y aumentar puestos de trabajo. No estamos llegando a ese número, lamentablemente, desde hace mucho. En 2023 se trabajó bien, pero después cayó. No estamos llegando al 50 por ciento ni en vacaciones de invierno, ni de verano. Tampoco los fines de semana largos. Se trabaja mucho desde Turismo y desde Deportes para hacer conocer la ciudad, eso se nota. Y las esperanzas no las perdemos”.